Бесценные артефакты 18-го века найдены на затонувшем корабле в Финском заливе

У исследователей Русского географического общества (РГО) неожиданный улов в Финском заливе. Таинственный корабль начала 18- го века, то есть когда только начинали строить Петербург. Редкий и тип судна, судя по всему голландского и груз.

Сотни бутылок с напитками, содержимое большинства за 300 лет растворилось, но в некоторых чудом сохранился английский джин. Роман Кирюхин все видел, но не пробовал. Нельзя пока.