Бесценные артефакты 18-го века найдены на затонувшем корабле в Финском заливе
Историки с нетерпением ждут, когда найденное судно и его груз будут подняты со дна.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Frans Lanting ; 5-tv.ru
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