В России нашли способ снизить цены на малоэтажные дома
Предложение уже получило одобрение в Госдуме, Общественной палате и Общественном совете при Минстрое.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger, Martin Dr. Baumgärtner, Sonja Krebs, Ferdinand Hollweck ; Известия / Сергей Коньков
Сократить вдвое ввод в эксплуатацию малоэтажного жилья предложили Минстрою РФ. С инициативой выступил профильный подкомитет организации «Деловая Россия», пишут «Известия». Эксперты отрасли уверены, что это поможет сделать этот вид недвижимости более доступным.
Сейчас процесс ввода жилья в эксплуатацию занимает порядка двух с половиной месяцев. Однако все это время застройщики не имеют доступа к эскроу-счетам, из-за чего вынуждены платить банкам проценты за проектное финансирование. Если эти барьеры снять, стоимость малоэтажек снизится, полагает член генсовета, руководитель подкомитета по малоэтажному и коттеджному строительству «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.
«Таким образом, время до раскрытия эскроу-счетов увеличивается почти вдвое, за этот период себестоимость объектов вырастает примерно на 2%», — объяснил удорожание объектов сейчас эксперт.
По мнению других представителей отрасли, причиной задержек служат проблемы с освоением электронного документооборота. Помимо сокращения срока сдачи предлагается уменьшить ставки по проектным кредитам на время этапа передачи застройщиком объекта в эксплуатацию до минимума — 0,5%. Таким образом, по подсчетам экспертов, стоимость домов удастся снизить на 5%.
На данный момент инициативу уже поддержали в Госдуме, Общественной палате России и Общественном совете при Минстрое.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как депутат Госдумы предложил новую жилищную программу.
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