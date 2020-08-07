В России нашли способ снизить цены на малоэтажные дома

|
Алина Потёмкина
29

Предложение уже получило одобрение в Госдуме, Общественной палате и Общественном совете при Минстрое.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger, Martin Dr. Baumgärtner, Sonja Krebs, Ferdinand Hollweck ; Известия / Сергей Коньков

Сократить вдвое ввод в эксплуатацию малоэтажного жилья предложили Минстрою РФ. С инициативой выступил профильный подкомитет организации «Деловая Россия», пишут «Известия». Эксперты отрасли уверены, что это поможет сделать этот вид недвижимости более доступным.

Сейчас процесс ввода жилья в эксплуатацию занимает порядка двух с половиной месяцев. Однако все это время застройщики не имеют доступа к эскроу-счетам, из-за чего вынуждены платить банкам проценты за проектное финансирование. Если эти барьеры снять, стоимость малоэтажек снизится, полагает член генсовета, руководитель подкомитета по малоэтажному и коттеджному строительству «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.

«Таким образом, время до раскрытия эскроу-счетов увеличивается почти вдвое, за этот период себестоимость объектов вырастает примерно на 2%», — объяснил удорожание объектов сейчас эксперт.

По мнению других представителей отрасли, причиной задержек служат проблемы с освоением электронного документооборота. Помимо сокращения срока сдачи предлагается уменьшить ставки по проектным кредитам на время этапа передачи застройщиком объекта в эксплуатацию до минимума — 0,5%. Таким образом, по подсчетам экспертов, стоимость домов удастся снизить на 5%.

На данный момент инициативу уже поддержали в Госдуме, Общественной палате России и Общественном совете при Минстрое.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как депутат Госдумы предложил новую жилищную программу.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
73.04
-0.24 86.62
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:29
Асмус приехала на работу к «пока еще мужу» — фото
5:15
Заспиртованные ящерицы от коронавируса: в аптеке Москвы обосновались мошенники
5:01
Самойлова с Джиганом сняли в Турции виллу почти за полмиллиона рублей в сутки
4:43
В России нашли способ снизить цены на малоэтажные дома
4:20
Самолет авиакомпании «Аврора» аварийно сел в Хабаровске
4:01
МИД РФ надеется на скорое возвращение домой задержанных в Белоруссии россиян

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
«Сейчас сайт Госдепа ляжет»: Захарова отреагировала на заявление США о награде за тех, кто вмешивается в выборы
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок