В Дагестане несколько тысяч жителей горных аулов оставили без больницы
В рамках оптимизации местные власти решили закрыть единственное межрайонное медучреждение в селе Шамилькала.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Sandl; 5-tv.ru
Нездоровая ситуация сложилась в одной из больниц Дагестана. Точнее уже бывшей больницы в селе Шамилькала. По решению местных властей, медучреждение, в котором лечились тысячи жителей горных аулов, закрыли.
Врачей увольняют, пациентам теперь за медицинской помощью нужно ехать в город. За десятки километров от дома. Такая оптимизация за счет больных сейчас идет во всем Дагестане.
Но медики и жители Шамилькалы, пытаясь отстоять клинику, вышли на стихийный митинг. Здравый смысл в таком здравоохранении искал Мурад Магомедов.
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