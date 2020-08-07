В Дагестане несколько тысяч жителей горных аулов оставили без больницы

Нездоровая ситуация сложилась в одной из больниц Дагестана. Точнее уже бывшей больницы в селе Шамилькала. По решению местных властей, медучреждение, в котором лечились тысячи жителей горных аулов, закрыли.

Врачей увольняют, пациентам теперь за медицинской помощью нужно ехать в город. За десятки километров от дома. Такая оптимизация за счет больных сейчас идет во всем Дагестане.

Но медики и жители Шамилькалы, пытаясь отстоять клинику, вышли на стихийный митинг. Здравый смысл в таком здравоохранении искал Мурад Магомедов.