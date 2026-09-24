Минобороны России опубликовало кадры освобождения Доброполья в ДНР

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 48 0

На видео запечатлено, в частности, уничтожение целей в жилой застройке села.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Доброполье (Малое) в Донецкой Народной Республике. Видео размещено в канале министерства в мессенджере «МАКС».

На опубликованных кадрах показано выполнение российскими военнослужащими боевых задач в районе села, а также поражение объектов и техники Вооруженных сил Украины.

По данным Минобороны России, подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике украинских подразделений.

В ведомстве заявили, что потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 375 боевиков. Также, по информации Минобороны, были уничтожены танк, две станции радиоэлектронной борьбы, семь автомобилей и боевая бронированная машина.

Кроме того, российские подразделения нанесли удары по формированиям двух механизированных бригад, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Межевая и Федоровское в Днепропетровской области, а также Благодать, Горняк, Белозерское, Александровка и Андреевка в ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли массированный удар по объектам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины. Поражены предприятия оборонной промышленности, а также телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области. Кроме того, были атакованы морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
84.40
0.33 96.74
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:41
Нападение медведя на тренера Кузьменко: стали известны подробности
15:37
Памятник Мазепе установят в Киеве на месте демонтированного монумента Ленину
15:31
Арестовали владельца сгоревшего в Стерлитамаке комплекса
15:28
В Туве возбудили дело после гибели хоккейного тренера при нападении медведя
15:24
Без пышной свадьбы: звезда «Реальных пацанов» женился на матери своего сына
15:19
«Фигурка отпад»: Валерия поразила снимками в бикини

Сейчас читают

ВС РФ освободили неколько населенных пунктов в трех областях
Трагедия в семье звезды НХЛ: как медведь растерзал отца хоккеиста Андрея Кузьменко
Неудобный для звезд, одинокий вне экрана: жизнь и смерть Сергея Соседова
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен