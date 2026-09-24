Минобороны России опубликовало кадры освобождения Доброполья в ДНР

Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Доброполье (Малое) в Донецкой Народной Республике. Видео размещено в канале министерства в мессенджере «МАКС».

На опубликованных кадрах показано выполнение российскими военнослужащими боевых задач в районе села, а также поражение объектов и техники Вооруженных сил Украины.

По данным Минобороны России, подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике украинских подразделений.

В ведомстве заявили, что потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 375 боевиков. Также, по информации Минобороны, были уничтожены танк, две станции радиоэлектронной борьбы, семь автомобилей и боевая бронированная машина.

Кроме того, российские подразделения нанесли удары по формированиям двух механизированных бригад, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Межевая и Федоровское в Днепропетровской области, а также Благодать, Горняк, Белозерское, Александровка и Андреевка в ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли массированный удар по объектам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины. Поражены предприятия оборонной промышленности, а также телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области. Кроме того, были атакованы морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

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