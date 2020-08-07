На пользу или во вред? ТОП-7 популярных мифов о загаре и солнцезащитном креме

Желание отдохнуть летом на море и как следует загореть в доказательство отличного отпуска раньше не подвергалось сомнению. Однако теперь все больше медиков настаивает на использовании солнцезащитных средств и говорят об опасности ультрафиолетового излучения. Существует немало мифов, связанных с загаром, пишет Cosmo.ru.

Легко цепляю загар и хорошо реагирую на солнце

Многие из тех, кто не сталкивался с проблемой характерной реакции на солнце, — покраснением, болью, повышением температуры, шелушением кожи, считают, что им не нужно наносить средства с высоким Sun Protection Factor (SPF, солнцезащитный фактор — Прим. ред.). Однако дерматологи полагают, что солнце вредит любой коже.

Если оно не станет причиной появления меланомы — рака, связанного с повышенным выделением меланина, то может привести к ранним возрастным изменениям, например, фотостарению кожи или гиперпигментации.

У меня от природы смуглая кожа

Многие обладатели смуглой кожи убеждены, что им вовсе не нужно защищать себя от солнца, в крайнем случае хватит низкого уровня SPF. Но медики настаивают, что SPF 20+ недостаточно в летнее время, чтобы защитить от негативного влияния прямых солнечных лучей на кожу, а при посещении пляжа всегда нужно пользоваться средствами с защитой уровня SPF 50, обновляя его раз в 2-3 часа или после каждого купания.

Кожа губ также нуждается в защите! Существуют гигиенические помады и бальзамы с солнцезащитными функциями.

Я хожу в солярий, так что солнце мне не страшно

Существует три известных вида ультрафиолетовых волн — UVA, UVB и UVC. Первые — наиболее опасные длинноволновые лучи, которые проникают сквозь стекло, тучи и даже одежду, вызывая наиболее стойкий загар и повышая риск фотостарения кожи. Вторые — это ультрафиолет средней волны, который не опасен в пасмурную погоду, а вот в яркий солнечный день несет в себе риск развития рака кожи. Третьи же почти всегда безопасны, так как рассеиваются в верхних слоях атмосферы, но вот высоко в горах защита нужна и от них, напоминает Pharmacosmetica.ru.

В соляриях, которыми так любят пользоваться любители пляжного отдыха в зимнее время или накануне поездки в теплые края, используют лампы с UVA-излучением. К меланоме это не приведет, а вот разрушить верхние слои эпидермиса и сделать кожу более хрупкой и сухой может.

Мне рак не грозит, потому что…

Молодые люди часто полагают, что находятся в «безопасной» зоне меланомы. Однако отсутствие большого числа родинок, смуглая кожа, отсутствие реакции на солнце, возраст до 30 лет не являются гарантией безопасности. От рака кожи страдают (и умирают!) даже маленькие дети.

Ультрафиолет опасен еще и тем, что имеет свойство накапливаться, так что узнать о раке кожи можно спустя много лет после отказа от активного загорания.

Зимой солнце не опасно

Дерматологи, особенно из азиатских стран, полагают, что ультрафиолет опасен в любое время года. Если в жарких странах, где круглый год стоит лето, многие наносят средства с SPF постоянно, то в холодной России, особенно зимой, с трудом верится в рак кожи в хмурые и холодные месяцы.

И все же не стоит расслабляться, сила солнечного излучения сильно зависит от сезона, географии, времени суток, и все же даже осенью и зимой надо защищать кожу от UVA-лучей, которым не страшны одежда с длинным рукавом и тучи. Имеет смысл ознакомиться с уровнем ультрафиолетового индекса, который обозначает степень риска для кожи, пишет Myondon.ru.

Существуют специальные приложения, которые определяют степень опасности:

Уровень 1-2 — все в порядке, SPF можно не использовать.

Уровень 3-7 — требуется защита.

Уровень 8-11 — нужно добавить к защите плотную одежду, шляпу.

Я использую косметику с SPF-фактором

Сейчас все больше декоративной косметики появляется на прилавках магазинов с заманчивой пометкой о дополнительном бонусе в виде защиты от солнца. Но дерматологи полагают, что уровень SPF в таких средствах слишком мал, чтобы реально противостоять ультрафиолету, а часто и вовсе отсутствует, являясь всего лишь маркетинговым ходом для повышения продаж конкретного средства.

Средства с пометкой SPF выше 50 (70, 100) — также лишь уловка, защиты выше просто не существует.

Рак кожи неизлечим

Часть ярых противников загара уверяет, что в случае возникновения меланомы жизнь кончена, потому что рак кожи не лечится. Но излечим любой вид рака, многое зависит от состояния здоровья пациента, дополнительных факторов и ранней диагностики. Так что даже в случае этого страшного диагноза отчаиваться не стоит.

Дерматологи напоминают о необходимости профилактических осмотров хотя бы раз в год, а не когда возникает серьезная проблема. Также следует учесть все советы по поводу нахождения на солнце.

Не помешает и самодиагностика. Если попросить осмотреть кожу на голове и спине некого, то имеет смысл завести дома несколько зеркал для полного самостоятельного изучения кожи. Любое изменение «нормального» поведения родинок, появление новых родинок и пигментных пятен, болезненных участков, красных родинок и шелушащихся пятен должно стать сигналом для беспокойства.

5-tv.ru писал о советах доктора Комаровского по защите детей от солнца из-за риска меланомы.