Сперва загар, потом меланома: Комаровский рассказал об опасности солнца для детей

Тема защиты от солнца наиболее актуальна для детей, поскольку влияние ультрафиолетовых лучей на них может оказаться фатальным впоследствии. Об этом рассказал на своей странице в Instagram врач и телеведущий Евгений Комаровский. По его словам, самый опасный вариант рака кожи — меланома, — как правило, возникает в зрелости или в старости. Но его причины закладываются в детстве.

«Есть очевидная и многократно доказанная связь повреждения солнечными лучами кожи в детском возрасте и вероятности развития меланомы в возрасте зрелом или пожилом. Пять случаев серьезного солнечного ожога в первые 20 лет жизни увеличивают риск меланомы на 80%», — подчеркнул педиатр.

Существует два вида солнечных лучей, которые наносят вред человеческой коже: UVA-лучи, которые вызывают повреждения на уровне ДНК и провоцируют злокачественные образования на коже, и UVB-лучи, которые вызывают солнечные ожоги. Люди недооценивают риски для здоровья детей, потому что между солнечными ожогами и возникновением меланомы большой годовой разрыв. А многие и вовсе не знают о вреде ультрафиолета.

«Дети в принципе не должны находиться под воздействием прямых солнечных лучей. Особенно это категорически нельзя детям до шести месяцев. Польза загорания — это миф, и чем скорее человечество от него избавиться, тем скорее всем станет лучше», — отметил доктор Комаровский.

Как заметил педиатр, дети получают более высокие дозы излучения в связи с соотношением их площади поверхности кожи к массе тела. Поэтому, если все же ребенок долгое время находится на солнце, важно обращать внимание на средства его защиты. Нужно избегать открытой одежды, включая сетчатую ткань, и использовать плотный по текстуре солнцезащитный крем.

Крем должен максимально долго оставаться на коже. Наносить его нужно примерно за 15 минут до выхода на улицу. Во время прогулки в городе средство требуется наносить вновь каждые четыре, за городом, на природе — каждые два часа. Солнцезащитные продукты рекомендуется покупать в аптеках среди продуктов дерматокосметики.

Предупредить развитие злокачественных образований поможет осмотр тела и проверка родинок. К этому нужно приучать с детства.

«Родинки должны быть: симметричные, иметь ровный край, однородные по цвету, диаметром менее шести миллиметров. Если вы видите, что они меняют цвет, размер, границы, на них появляются корочки, трещины или родинка вообще пропала, срочно нужно обратиться к врачу», — предупредил Комаровский.

Ранее 5-tv.ru писал, что доктор Комаровский поделился необычным лайфхаком по спасению от перегрева.