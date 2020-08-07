«Говорили, плохо закончу»: Баста рассказал, как его забрали в милицию

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Алиса Старжевская
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В подростковые годы Василий Вакуленко был сложным ребенком.

«Говорили, плохо закончу»: Баста рассказал, как его забрали в милицию

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Популярный музыкальный исполнитель Баста признался в том, что не всегда отличался спокойным характером. Оказывается, в подростковом возрасте он едва не пошел по кривой дорожке, о чем рассказал в эфире YouTube-шоу Азамата Мусагалиева «Я тебя знаю!».

Во время передачи Баста разоткровенничался и признался, что до 13 лет рос тихим и хорошим ребенком в обычной семье военных, а после этого «ушел в отрыв». В 16 лет это чуть не кончилось для него тюрьмой.

Как оказалось, Василий Вакуленко (настоящее имя Басты — Прим. ред.) в этом возрасте частенько навещал друзей неподалеку от родного Ростова. Если дома он соблюдал видимые приличия из-за родителей и дедушки-офицера, то в школе устраивал беспредел.

«Я бегал по коридорам, кричал, творил беспредел. Вся школа стояла из-за нас на ушах», — посмеялся 40-летний Баста, которого в итоге забрали в милицию.

Несмотря на извинения, Басту хотели посадить в камеру.

«Меня не мучили, не били. Я попал к хорошему участковому», — сразу уточнил Баста.

Как оказалось, рэпер очень благодарен и тому участковому, и своему старшему брату Михаилу, упросившему милиционеров отпустить Басту. Именно брат забрал его под свою ответственность, а потом серьезно поговорил с ним, рассказав, как сильно тот всех достал.

Участковый же, в свою очередь, дал Басте верный совет — учиться, получить профессию, жениться и завести детей, а в противном случае его ждет тюрьма.

«Соберись, иначе плохо закончишь», — предупредил его сотрудник милиции.

Баста послушался совета — не только сделал хорошую музыкальную карьеру, но и стал примерным семьянином.

5-tv.ru писал про звезд, женившихся на своих фанатах, — среди них есть и Баста с супругой Еленой Пинской.

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