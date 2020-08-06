ТОП-5 российских звезд, женившихся на своих фанатах
Знаменитости, которые выбрали себе спутника жизни из числа поклонников.
Фото: www.globallookpress.com / Marc Nader
Фанаты готовы отдать многое за одну лишь встречу за кулисами со своим кумиром. А единицам случается даже связать со знаментостью свою судьбу. Такие истории заставляют поверить, что на свете нет ничего невозможного.
Тина Канделаки и Василий Бровко
Блистательная телеведущая Канделаки никогда не была обделена вниманием мужчин. Но вышла знаменитость «за самого бесстрашного из своих поклонников», как признавалась сама Тина. Предприниматель Василий Бровко смог добиться своей возлюбленной, несмотря на ее популярность и разницу в возрасте. Бровко младше Канделаки на 12 лет.
Наталья Гусева и Денис Мурашкевич
Главная героиня «Гостьи из будущего» нашла свою любовь на съемочной площадке. На пике своей популярности актриса познакомилась с Денисом Мурашкевичем весьма необычным образом. Юноша увидел Наталью в «Гостье» и решил добиться ее, во что бы то ни стало. В ноябре 1987 года актриса находилась в Минске. Денис узнал номер комнаты ее отеля и проник туда в коробке из-под телевизора, чем покорил актрису.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова
История любви этой пары дает надежду всем фанаткам популярных артистов. Мечтающая о сцене, Юлия после концерта осталась караулить Николаева у служебного входа, чтобы попросить о прослушивании. Удивительно, но план сработал, мэтр выслушал пение Юлии прямо на служебной лестнице, а после стал не только наставником певицы, но и спутником жизни.
Василий «Баста» Вакуленко и Елена Пинская
Василий Вакуленко познакомился с будущей любовью всей жизни в ресторане, в котором он находился с другой спутницей. Елену это не смутило, девушка подошла к певцу, чтобы похвалить его творчество. С того вечера она стала его главной музой и по совместительству супругой.
Владимир Левкин и Марина Ичетковина
У экс-солиста группы «На-на» на пике карьеры не было отбоя от фанаток. Жениться на ком-либо из них, как признается сам певец, он никак не рассчитывал, пока не встретил Марину Ичетковину. Девушка с одиннадцати лет была влюблена в певца и мечтала выйти за него замуж. С фразой «Выйду замуж только за Левкина» она покинула родной Ижевск.
Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 звездных россиянок, заимевших молодых мужей
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