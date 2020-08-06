ТОП-5 российских звезд, женившихся на своих фанатах

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Алиса Старжевская
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Знаменитости, которые выбрали себе спутника жизни из числа поклонников.

ТОП-5 российских звезд, женившихся на своих фанатах

Фото: www.globallookpress.com / Marc Nader

Фанаты готовы отдать многое за одну лишь встречу за кулисами со своим кумиром. А единицам случается даже связать со знаментостью свою судьбу. Такие истории заставляют поверить, что на свете нет ничего невозможного.

Тина Канделаки и Василий Бровко

Блистательная телеведущая Канделаки никогда не была обделена вниманием мужчин. Но вышла знаменитость «за самого бесстрашного из своих поклонников», как признавалась сама Тина. Предприниматель Василий Бровко смог добиться своей возлюбленной, несмотря на ее популярность и разницу в возрасте. Бровко младше Канделаки на 12 лет.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Наталья Гусева и Денис Мурашкевич

Главная героиня «Гостьи из будущего» нашла свою любовь на съемочной площадке. На пике своей популярности актриса познакомилась с Денисом Мурашкевичем весьма необычным образом. Юноша увидел Наталью в «Гостье» и решил добиться ее, во что бы то ни стало. В ноябре 1987 года актриса находилась в Минске. Денис узнал номер комнаты ее отеля и проник туда в коробке из-под телевизора, чем покорил актрису.

All-stars

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

История любви этой пары дает надежду всем фанаткам популярных артистов. Мечтающая о сцене, Юлия после концерта осталась караулить Николаева у служебного входа, чтобы попросить о прослушивании. Удивительно, но план сработал, мэтр выслушал пение Юлии прямо на служебной лестнице, а после стал не только наставником певицы, но и спутником жизни.

ТАСС / Щербак Александр

Василий «Баста» Вакуленко и Елена Пинская

Василий Вакуленко познакомился с будущей любовью всей жизни в ресторане, в котором он находился с другой спутницей. Елену это не смутило, девушка подошла к певцу, чтобы похвалить его творчество. С того вечера она стала его главной музой и по совместительству супругой.

ТАСС / Бобылев Сергей

Владимир Левкин и Марина Ичетковина

У экс-солиста группы «На-на» на пике карьеры не было отбоя от фанаток. Жениться на ком-либо из них, как признается сам певец, он никак не рассчитывал, пока не встретил Марину Ичетковину. Девушка с одиннадцати лет была влюблена в певца и мечтала выйти за него замуж. С фразой «Выйду замуж только за Левкина» она покинула родной Ижевск.

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 звездных россиянок, заимевших молодых мужей

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