Как спустя 16 лет выглядят участники «золотого» состава «Дома-2»

Шоу, где участники ищут свою любовь, выходит на телеэкраны более 16 лет. За это время в ворота вошли и вышли сотни парней и девушек. Но началась все с «пятнадцати клевых ребят» а также Ксюши Собчак и Ксении Бородиной. Как же сложилась судьбы участников «золотого» состава телестройки?

Ольга Николаева (Солнце)

Боевая, решительная девчонка сразу стала любимицей зрителей. За воротами Солнце сумела направить эти черты своего характера в нужное русло. Ольга стала настоящей selfmade woman, она часто выступает на тренингах, конференциях и форумах, где рассказывает, как развивать личный бренд в Instagram. Девушка даже написала собственную книгу о том, как правильно вести аккаунт, чтобы подписчикам было интересно читать его. Текст и музыка заставки «Дома-2», которая используется до сих пор, кстати, написана Ольгой.

Instagram @solntcezvezda

Май Абрикосов

Экс-бойфренд Ольги Солнце — Май Абрикосов после ухода за ворота, что называется, исчез с радаров. Некогда харизматичный, претендующий на успешную карьеру телеведущего юноша сегодня ведет затворническую жизнь. Парень живет один в селе Коротояк Воронежской области. Работает в местном колхозе, выходит только в магазин и в храм.

Instagram @tertishnyi_official

Роман Третьяков

Хэдлайнер и проектный парень Бузовой — Роман Третьяков покинул телестройку по «семейным обстоятельствам». Однако в своей книге Роман подчеркивал, что решение это было навязано продюсерами шоу. Сегодня Третьяков работает ведущим мероприятий, к которым самостоятельно пишет сценарии. В личной жизни парня все не так гладко. Его брак не сложился, но подарил Роману сына Никиту.

Instagram @retrohome2

Елена Беркова

Скандальная участница «Дома-2» Беркова покинула шоу спустя два месяца после прихода. Причиной ухода стало неожиданно раскрывшееся ее порнографическое прошлое. Скандал вовсе не повлиял на участие Берковой в фильмах для взрослых, а только добавил ей популярности. Кроме картин «18+» Елена снималась в эпизодических ролях художественных фильмов и сериалов таких как: «Бандитский Петербург», «Розыск-2», «Все или ничего». Сейчас Беркова воспитывает сына, рожденного в браке со стриптизером.

Instagram @berkova

Анастасия Дашко

О жизни Дашко известно немного, девушка почти не ведет профили в социальных сетях. После ухода с проекта девушка стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Калининградский суд приговорил Дашко к трем годам тюрьмы и штрафу в сто тысяч рублей. Сейчас, по словам друзей Анастасии, девушка занимается бизнесом и счастливо живет в браке, который принес паре двоих детей.

Instagram @dashkonastya

Сэм Селезнев

Судьба этого участника за периметром сложилась успешно. Выйдя за ворота, он работал в каскадерском шоу, с которым гастролировал по всей стране. В личной жизни 41-летнего Сэма все замечательно: любимица жена недавно родила Селезневу сына. Молодой папа старается быть идеальным семьянином, помогает жене по дому и заботится о малыше.

Instagram @samseleznev

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