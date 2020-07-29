Большая грудь в обмен на деньги? Зарплаты участников «Дома-2» упали в два раза

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Виктория Андреева
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Экс-участники скандальной телестройки признались, на какой гонорар в месяц могли рассчитывать.

Большая грудь в обмен на деньги? Зарплаты участников «Дома-2» упали в два раза

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Вот уже 16 лет подряд скандальный телепроект «Дом-2» является одним из самых популярных российских шоу. И во многом потому, что он — отражение реальной жизни и отношений между людьми.

Как заявляют постоянные зрители, их подкупает «честность» и некоторая «отчаянность» участников, готовых почти 24 часа в сутки находиться под прицелом камер. При этом немногие задумываются, какова реальная плата за такую решимость. Как удалось выяснить KP.RU — отнюдь не большая.

Так, за последние годы зарплаты участников проекта сократились вдвое: средний ценник сегодня составляет порядка 95 тысяч рублей. При этом, не каждая звезда «Дома-2» может рассчитывать на столь высокий гонорар. На него претендуют лишь самые скандальные и «опытные» герои.

Например, экс-участник проекта Рустам Солнцев сообщал изданию, что еще порядка десяти лет назад получал пять тысяч долларов в месяц за известность и имя. Самая большая зарплата была у Виктории Бони — восемь тысяч долларов.

«Сейчас на „Доме-2“ ведущие — тот же Влад Кадони — получает максимум 140 тысяч в месяц», — констатировал Солнцев.

Instagram @rustamsolncev_

Как пояснил Солнцев, каждый участник проекта перед тем как стать «постоянным» в обязательном порядке проходит двухмесячный испытательный срок. И только после этого решается вопрос о его гонораре. Самым скандальным могут пообещать от 70 до 150 тысяч рублей. Ставка начинающих же составляет всего 17 тысяч.

«Моя зарплата составляла 95 тысяч рублей. Максимальную зарплату не дали: сказали — на данный момент нет ставок», — призналась в беседе с KP.RU экс-участница «Дома-2» Маргарита Ларченко.

Instagram @margosha.l

Впрочем, звезда тут же отметила, что за хорошую работу нередко получала бонусы в виде одежды, сертификатов на посещение косметологов, пластических хирургов и тому подобное. По словам Ларченко, благодаря проекту многие девушки обрели, к примеру, новую грудь большого размера.

Вероятно, такой «бартер» устраивает многих, раз несмотря на сильно упавшие ценники они готовы и дальше выставлять жизнь и отношения на всеобщее обозрение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ведущая «Давай поженимся» Лариса Гузеева может занять место ведущей проекта «Дом-2».

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