Пора готовить пеленки? — таролог назвала год, когда Пугачева станет прабабушкой

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Виктория Андреева
Эксклюзив 2 591

Биоэнерготерапевт Александра Харрис рассказала о ближайшем будущем Алены Красновой и Никиты Преснякова.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Фанатов народной артистки СССР, Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой давно заботит важный вопрос: когда ждать правнуков от обожаемого внука Никиты Преснякова.

Как известно, молодой человек сделал предложение красавице-модели Алене Красновой еще в начале 2017 года, а 27 июля того же года влюбленные обручились. Свадьба получилась пышной: были и знаменитые гости, и шикарное платье невесты, масса подарков и прочих сюрпризов. Многим даже казалось, что причиной столь скоропостижного решения (а избраннице Никиты на тот момент было всего 20 лет) стала возможная беременность Алены. Впрочем, скоро этот слух развеялся.

Сегодня молодые живут в свое удовольствие и, кажется, полностью сосредоточены на карьере. Но как долго это будет продолжатся? Когда избранница Никиты порадует родных и близких людей новостью о скором пополнении? На эти вопросы в беседе с 5-tv.ru ответила таролог и биоэнерготерапевт Александра Харрис.

«Я вижу, что ребенка им Бог даст буквально в следующем году! Не рассчитывая на это, так получится. И так как это божий дар, они это примут. Я считаю, что у них очень счастливая семья, и они будут воспитывать не одного ребенка. Но пока речь идет о первенце и первом правнуке. Мой прогноз, что в следующем году у этой пары обязательно будет ребенок!» — заверила эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга Никиты Преснякова обескуражила фанатов, появившись на публике вместе с младенцем.

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