Видео: Жена внука Пугачевой появилась на публике с младенцем

Появление Алены Красновой перед камерой с грудным ребенком на руках подарило поклонникам ее и Никиты Преснякова надежду на пополнение в звездной семье. Супруга внука Аллы Пугачевой опубликовала в Instagram короткое видео, на котором нянчится с младенцем посреди улицы. Увидев этот ролик в ее сторис, многие фанаты решили, что 23-летняя модель решилась на рождение ребенка.

На этот раз пользователи поспешили с выводами. Как оказалось, на видео с Красновой ее обожаемый племянник Мирон. Ранее девушка говорила, что пока не собирается обзаводиться наследниками. Даже притом, что подписчики не раз призывали ее к такому шагу. Интернет-пользователи полагают, что ей и 29-летнему Преснякову пора становиться родителями. Сами же знаменитости не торопят события и наслаждаются обществом друг друга.

Как уточняет портал Teleprogramma.pro, молодой музыкант познакомился с юной красавицей на бывшей даче Примадонны у Истры. Никита много лет ухаживал за Аленой, но та не решалась на серьезные отношения. Сегодня они живут в браке третий год и считаются одной из самых красивых и счастливых пар в российском шоу-бизнесе. А ту дачу знаменитая бабушка подарила Преснякову-младшему и его избраннице по случаю свадьбы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алена Краснова обнажилась посреди поля.