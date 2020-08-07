Петербурженка, умершая во время жесткого секса, была актрисой второго плана

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Алиса Старжевская
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Женщина училась на журналиста, но в профессии реализоваться не смогла.

Петербурженка, умершая во время жесткого секса, была актрисой второго плана

Фото: www.globallookpress.com

Петербурженка, погибшая в коммунальной квартире на Фонтанке предположительно во время жестких любовных утех, была актрисой второго плана.

Как рассказала 5-tv.ru знакомая умершей, она вместе с ней училась на факультете журналистики в Уральском государственном университете. По ее словам, погибшая не смогла реализовать себя в профессии журналиста, поэтому работала распространителем театральных билетов, снималась в массовке и небольших эпизодах.

«Мы с ней обсуждали мой любимый фильм „Дылда“, она огорчалась, что потратила много времени на морозе, но ни один кадр не попал в фильм», — сказала собеседница.

Ранее 5-tv.ru писал, что на теле 55-летней петербурженки были обнаружены следы побоев — переломы ребер и грудины, а также закрытая травма шеи. По подозрению в убийстве был задержан любовник женщины — 38-летний кладовщик. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.

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