Любовь до гроба: петербурженка умерла во время слишком «жесткого» секса

В одной из коммунальных квартир на Фонтанке неподалеку от Адмиралтейских верфей в Петербурге во вторник 4 августа было обнаружено тело женщины 55 лет. Смерть петербурженки предположительно наступила в момент активного занятия сексом. Позже был задержан владелец этой комнаты, в качестве подозреваемого в ее убийстве.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что смерть женщины в результате любовных утех наступила еще 3 августа. На теле убитой нашли следы побоев — переломы ребер и грудины, а также закрытую травму шеи.

Подозреваемый временно помещен в изолятор, против него возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Обстоятельства случившегося выясняются.

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