Любовь до гроба: петербурженка умерла во время слишком «жесткого» секса

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Алиса Старжевская
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На теле 55-летней женщины обнаружены следы побоев — переломы ребер и грудины, а также закрытая травма шеи.

Любовь до гроба: петербурженка умерла во время слишком «жесткого» секса

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer;

В одной из коммунальных квартир на Фонтанке неподалеку от Адмиралтейских верфей в Петербурге во вторник 4 августа было обнаружено тело женщины 55 лет. Смерть петербурженки предположительно наступила в момент активного занятия сексом. Позже был задержан владелец этой комнаты, в качестве подозреваемого в ее убийстве.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что смерть женщины в результате любовных утех наступила еще 3 августа. На теле убитой нашли следы побоев — переломы ребер и грудины, а также закрытую травму шеи.

Подозреваемый временно помещен в изолятор, против него возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Обстоятельства случившегося выясняются.

5-tv.ru писал про жестокое убийство под Петербургом, где девушка перерезала горло сожителю.

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