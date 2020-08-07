В возрасте 79 лет Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз. В браке с Ириной Млодик на свет появилась девочка Клара, которую назвали в честь матери Ирины.

«Будь счастливой, наша прелесть!!! Будь достойна имени своей бабушки Клары!!!» — написал актер.

Instagram @emmanuil_vitorgan

К поздравлению маленькой именинницы подключились и растроганные подписчики Эммануила. Они пожелали девочке расти большой и счастливой.

«С днем рождения бусинку!»

«Вас, уважаемые, трепетные родители, от души поздравляю с днем рождения Кларочки, маленькой забавной красотки»

«С днем варенья, милая улыбака с ангельскими глазками!», — поздравляли девочку фолловеры.

Сам Виторган делится, что просто обожает своих маленьких детей и часто берет их с собой на работу. В интервью многим изданиям он признавался, что счастлив был стать отцом в столь позднем возрасте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Эммануил Виторган поделился формулой семейного счастья