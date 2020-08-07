«И не приезжай, бро»: Панин получил вид на жительство в Испании
Актер показал визу категории D и заявил, что по прилету в европейскую страну он получит заветную пластиковую карту.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Instagram @actor_ap
Испания может стать постоянным местом обитания Алексея Панина. Актер поделился с поклонниками радостной новостью: ему одобрили вид на жительство в европейском государстве. Пока у артиста имеется виза категории D, которая позволяет работать и проживать в любой из стран шенгенского соглашения. Этот документ эпатажный блогер продемонстрировал в Instagram.
«Я даже вчера по такому случаю напился. Не пил два месяца, но получение ВНЖ стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен! Ура!» — написал Панин.
Поздравления артисту выразили сотни пользователей, и в их числе Лолита Милявская. У самой певицы имеется гражданство Израиля.
«Алексей, хорошо выглядите. Прямо по-европейски;
«Наконец-то! Езжай, Алеша»;
«И не приезжай, бро. В идеале, конечно», — отреагировали в комментариях.
Как уточняет Starhit, актеру было все равно, в какой стране получить вид на жительство. В беседе с журналистами он признался, что желает уехать из России как можно скорее, однако не планирует этого в ближайшее время — его держит дочь. За несколько дней до получения ВНЖ Панин официально развелся с Людмилой Григорьевой, с которой поженился в 2013 году. Фактически брак пары продлился чуть больше года.
Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Панин мог стать причиной развода Харламова и Асмус.
- 18 июл
- Асмус бросила Харламова из-за Панина? — скандальный актер объяснил ситуацию
- 10 июн
- Панин признался, что в пьяном виде устроил аварию рядом с местом смертельного ДТП Ефремова
- 10 июн
- Ургант разнес Панина после скандала на похоронах Михаила Кокшенова
- 7 июн
- «Это все вранье»: Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
- 7 июн
- «Он гад!» — Продюсер Рудинштейн о считающем Кокшенова бездарным Панине
- 7 июн
- «Это его кредо!» — Татьяна Васильева о назвавшем Кокшенова бездарным Панине
- 7 июн
- «Самый бездарный режиссер»: Алексей Панин о Михаиле Кокшенове
- 5 июн
- Панин обвинил Пригожина в безделье и дал ему циничный совет
- 4 июн
- Юрий Лоза о простое артистов в самоизоляции: «Всем кто пострадал, надо помочь»
- 2 июн
- Панин распек Пригожина за жалобы на нехватку денег из-за самоизоляции
Читайте также
69%
0.60 87.17
0.55
Нашли ошибку?