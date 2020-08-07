«И не приезжай, бро»: Панин получил вид на жительство в Испании

Испания может стать постоянным местом обитания Алексея Панина. Актер поделился с поклонниками радостной новостью: ему одобрили вид на жительство в европейском государстве. Пока у артиста имеется виза категории D, которая позволяет работать и проживать в любой из стран шенгенского соглашения. Этот документ эпатажный блогер продемонстрировал в Instagram.

«Я даже вчера по такому случаю напился. Не пил два месяца, но получение ВНЖ стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен! Ура!» — написал Панин.

Instagram @actor_ap

Поздравления артисту выразили сотни пользователей, и в их числе Лолита Милявская. У самой певицы имеется гражданство Израиля.

«Алексей, хорошо выглядите. Прямо по-европейски;

«Наконец-то! Езжай, Алеша»;

«И не приезжай, бро. В идеале, конечно», — отреагировали в комментариях.

Как уточняет Starhit, актеру было все равно, в какой стране получить вид на жительство. В беседе с журналистами он признался, что желает уехать из России как можно скорее, однако не планирует этого в ближайшее время — его держит дочь. За несколько дней до получения ВНЖ Панин официально развелся с Людмилой Григорьевой, с которой поженился в 2013 году. Фактически брак пары продлился чуть больше года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Панин мог стать причиной развода Харламова и Асмус.