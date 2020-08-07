«И не приезжай, бро»: Панин получил вид на жительство в Испании

|
Валентин Черников
18

Актер показал визу категории D и заявил, что по прилету в европейскую страну он получит заветную пластиковую карту.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Instagram @actor_ap

Тема:
Алексей Панин

Испания может стать постоянным местом обитания Алексея Панина. Актер поделился с поклонниками радостной новостью: ему одобрили вид на жительство в европейском государстве. Пока у артиста имеется виза категории D, которая позволяет работать и проживать в любой из стран шенгенского соглашения. Этот документ эпатажный блогер продемонстрировал в Instagram.

«Я даже вчера по такому случаю напился. Не пил два месяца, но получение ВНЖ стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен! Ура!» — написал Панин.

Instagram @actor_ap

Поздравления артисту выразили сотни пользователей, и в их числе Лолита Милявская. У самой певицы имеется гражданство Израиля.

«Алексей, хорошо выглядите. Прямо по-европейски;

«Наконец-то! Езжай, Алеша»;

«И не приезжай, бро. В идеале, конечно», — отреагировали в комментариях.

Как уточняет Starhit, актеру было все равно, в какой стране получить вид на жительство. В беседе с журналистами он признался, что желает уехать из России как можно скорее, однако не планирует этого в ближайшее время — его держит дочь. За несколько дней до получения ВНЖ Панин официально развелся с Людмилой Григорьевой, с которой поженился в 2013 году. Фактически брак пары продлился чуть больше года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Панин мог стать причиной развода Харламова и Асмус.

Тема:
Алексей Панин
18 июл
Асмус бросила Харламова из-за Панина? — скандальный актер объяснил ситуацию
10 июн
Панин признался, что в пьяном виде устроил аварию рядом с местом смертельного ДТП Ефремова
10 июн
Ургант разнес Панина после скандала на похоронах Михаила Кокшенова
7 июн
«Это все вранье»: Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
7 июн
«Он гад!» — Продюсер Рудинштейн о считающем Кокшенова бездарным Панине
7 июн
«Это его кредо!» — Татьяна Васильева о назвавшем Кокшенова бездарным Панине
7 июн
«Самый бездарный режиссер»: Алексей Панин о Михаиле Кокшенове
5 июн
Панин обвинил Пригожина в безделье и дал ему циничный совет
4 июн
Юрий Лоза о простое артистов в самоизоляции: «Всем кто пострадал, надо помочь»
2 июн
Панин распек Пригожина за жалобы на нехватку денег из-за самоизоляции

Читайте также

+22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
73.64
0.60 87.17
0.55
Съест и не заметит: ТОП-5 стерв по знаку зодиака

Последние новости

17:52
«Он все помнит» — Добровинский не верит в провалы памяти Михаила Ефремова
17:49
«И не приезжай, бро»: Панин получил вид на жительство в Испании
17:36
В Москве и Петербурге почтили память погибших в Бейруте
17:31
Видео: маленькая девочка сутки пролежала под завалами в Бейруте и чудом выжила
17:28
Лучшие тесты 5-tv.ru: На знание фильмов, стихов и проверку эрудиции
17:26
Съест и не заметит: ТОП-5 стерв по знаку зодиака

Сейчас читают

Пора готовить пеленки? — таролог назвала год, когда Пугачева станет прабабушкой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок