Скандально известный актер Алексей Панин может быть причастен к громкому разводу звезды Comedy Club Гарика Харламова с актрисой Кристиной Асмус. В частности, он мог придать огласке некие сведения о юмористе, о которых его супруга даже не догадывалась, пишет ФАН.

С прошлого года любитель черного юмора Гарик Харламов открыто постил в Instagram скандальные ролики с Паниным в главной роли. При этом всякий раз сопровождал их издевательскими комментариями. Изрядно подустав от «травли», Алексей пообещал испортить жизнь юмориста, опубликовав некий компромат на оппонента, в случае если тот не прекратит пиариться за счет актера.

«Не хотелось реагировать, Но, смотрю, он все никак не унимается. Недавно зашел на его страницу, и хочу сказать: Гарик, ****, дорогой, не буди лихо, пока оно тихо. Я же могу так ****, что мало не покажется. Я очень много знаю информации. Не трогайте меня лучше. Ты бездарный КВНщик, *****. Закрой свой рот и угомонись», — заявлял Панин.

Как отмечают пользователи сети, вскоре после публикации данного обращения Алексея к Гарику, в его семье начался разлад. Таким образом, некоторые уверены, что Панин все-таки отомстил обидчику, рассказав Асмус шокирующие подробности «внебрачной» жизни Харламова.

Instagram @asmuskristina

Комментируя вышеупомянутые факты, актер заявил, что не имеет никакого отношения в разладу в семье юмориста и звезды отечественного кинематографа. Более того, в беседе с 5-tv.ru Алексей Панин недвусмысленно дал понять, что жизнь Харламова его абсолютно не интересует.

«Я не помню, что говорил такие слова. Что собирался разрушить кому-то жизнь. Мне, честно говоря, вообще малоинтересна эта тема, с кем он там собрался разводиться. Наверное, говорил… Но мне не интересна его жизнь, ни личная, ни профессиональная, никакая. Я с ним вообще не связывался последние 10 лет. Я очень далек от этого», — смеясь заверил актер.

Ранее 5-tv.ru назвал возможные причины развода Кристины Асмус и Гарика Харламова, по версии близких друзей юмориста.