Асмус бросила Харламова из-за Панина? — скандальный актер объяснил ситуацию

|
Виктория Андреева
4 734

Алексей Панин попал под подозрение как главный зачинщик разлада в семье Харламова.

Фото, видео: Instagram @actor_ap

Тема:
Алексей Панин

Скандально известный актер Алексей Панин может быть причастен к громкому разводу звезды Comedy Club Гарика Харламова с актрисой Кристиной Асмус. В частности, он мог придать огласке некие сведения о юмористе, о которых его супруга даже не догадывалась, пишет ФАН.

С прошлого года любитель черного юмора Гарик Харламов открыто постил в Instagram скандальные ролики с Паниным в главной роли. При этом всякий раз сопровождал их издевательскими комментариями. Изрядно подустав от «травли», Алексей пообещал испортить жизнь юмориста, опубликовав некий компромат на оппонента, в случае если тот не прекратит пиариться за счет актера.

«Не хотелось реагировать, Но, смотрю, он все никак не унимается. Недавно зашел на его страницу, и хочу сказать: Гарик, ****, дорогой, не буди лихо, пока оно тихо. Я же могу так ****, что мало не покажется. Я очень много знаю информации. Не трогайте меня лучше. Ты бездарный КВНщик, *****. Закрой свой рот и угомонись», — заявлял Панин.

Как отмечают пользователи сети, вскоре после публикации данного обращения Алексея к Гарику, в его семье начался разлад. Таким образом, некоторые уверены, что Панин все-таки отомстил обидчику, рассказав Асмус шокирующие подробности «внебрачной» жизни Харламова.

Instagram @asmuskristina

Комментируя вышеупомянутые факты, актер заявил, что не имеет никакого отношения в разладу в семье юмориста и звезды отечественного кинематографа. Более того, в беседе с 5-tv.ru Алексей Панин недвусмысленно дал понять, что жизнь Харламова его абсолютно не интересует.

«Я не помню, что говорил такие слова. Что собирался разрушить кому-то жизнь. Мне, честно говоря, вообще малоинтересна эта тема, с кем он там собрался разводиться. Наверное, говорил… Но мне не интересна его жизнь, ни личная, ни профессиональная, никакая. Я с ним вообще не связывался последние 10 лет. Я очень далек от этого», — смеясь заверил актер.

Ранее 5-tv.ru назвал возможные причины развода Кристины Асмус и Гарика Харламова, по версии близких друзей юмориста.

Тема:
Алексей Панин
10 июн
Панин признался, что в пьяном виде устроил аварию рядом с местом смертельного ДТП Ефремова
10 июн
Ургант разнес Панина после скандала на похоронах Михаила Кокшенова
7 июн
«Это все вранье»: Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
7 июн
«Он гад!» — Продюсер Рудинштейн о считающем Кокшенова бездарным Панине
7 июн
«Это его кредо!» — Татьяна Васильева о назвавшем Кокшенова бездарным Панине
7 июн
«Самый бездарный режиссер»: Алексей Панин о Михаиле Кокшенове
5 июн
Панин обвинил Пригожина в безделье и дал ему циничный совет
4 июн
Юрий Лоза о простое артистов в самоизоляции: «Всем кто пострадал, надо помочь»
2 июн
Панин распек Пригожина за жалобы на нехватку денег из-за самоизоляции
28 мая
Фильм Алексея Панина оказался под угрозой срыва из-за оператора-мошенника

Читайте также

+26° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
71.71
0.48 81.68
0.45
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 июля

Последние новости

17:49
«Куча бабла, которого вам не видать»: какой была скончавшаяся Анна Амбарцумян?
17:41
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 июля
17:27
«Я немного напугана»: запись жалоб адвокату блогершей Амбарцумян на коллекторов
17:23
Подруги фигуристки Александровской о ее смерти: «Были серьезные проблемы с психикой»
17:22
Родня Надежды Румянцевой продает любимый актрисой загородный дом
17:10
Онколог дал рецепт напитка, который препятствует росту раковых клеток

Сейчас читают

«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Экс-тренер фигуристки Александровской: «Ей врачи запретили тренироваться»
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок