Автобус столкнулся с фурой в Курганской области, есть пострадавшие

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Нюра Незванова
Эксклюзив 27

По предварительным данным, девять человек получили травмы.

Автобус столкнулся с фурой в Курганской области, есть пострадавшие

Фото: 5-tv.ru

Девять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и фуры, груженной зерном. Авария произошла в Курганской области. Как стало известно 5-tv.ru, пассажиры направлялись из Тюмени в Крым.

От удара у транспорта, перевозившего людей, заклинило двигатель.

Водитель фуры и восемь человек из автобуса были направлены в ближайшую больницу.

Информация уточняется.

Автобус столкнулся с фурой в Курганской области, есть пострадавшие

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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