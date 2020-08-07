Автобус столкнулся с фурой в Курганской области, есть пострадавшие

Девять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и фуры, груженной зерном. Авария произошла в Курганской области. Как стало известно 5-tv.ru, пассажиры направлялись из Тюмени в Крым.

От удара у транспорта, перевозившего людей, заклинило двигатель.

Водитель фуры и восемь человек из автобуса были направлены в ближайшую больницу.

Информация уточняется.