Автобус столкнулся с фурой в Курганской области, есть пострадавшие
По предварительным данным, девять человек получили травмы.
Фото: 5-tv.ru
Девять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и фуры, груженной зерном. Авария произошла в Курганской области. Как стало известно 5-tv.ru, пассажиры направлялись из Тюмени в Крым.
От удара у транспорта, перевозившего людей, заклинило двигатель.
Водитель фуры и восемь человек из автобуса были направлены в ближайшую больницу.
Информация уточняется.
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