Видео: внедорожник протаранил ворота на границе с Абхазией

Момент, в который водитель Toyota Land Cruiser 200 протаранил ворота на границе с Абхазией, попал на видео.

На кадрах, размещенных в одном из Telegram-каналов, видно, как внедорожник, находящийся на территории России в Сочи, игнорирует требования правоохранителей остановиться. Водитель выжимает педаль газа и на скорости въезжает в ворота.

На данный момент неизвестно, кто именно находился за рулем внедорожника. Сообщается лишь, что на авто были регистрационные знаки Дагестана. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 7 августа Россия и Абхазия возобновили железнодорожное сообщение.