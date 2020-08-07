Видео: внедорожник протаранил ворота на границе с Абхазией
Водитель, находящийся за рулем Toyota Land Cruiser 200, проигнорировал требования правоохранителей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexandr Graschenkov
Момент, в который водитель Toyota Land Cruiser 200 протаранил ворота на границе с Абхазией, попал на видео.
На кадрах, размещенных в одном из Telegram-каналов, видно, как внедорожник, находящийся на территории России в Сочи, игнорирует требования правоохранителей остановиться. Водитель выжимает педаль газа и на скорости въезжает в ворота.
На данный момент неизвестно, кто именно находился за рулем внедорожника. Сообщается лишь, что на авто были регистрационные знаки Дагестана. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 7 августа Россия и Абхазия возобновили железнодорожное сообщение.
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