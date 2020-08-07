Россия и Абхазия возобновили железнодорожное сообщение

Сегодня возобновляется железнодорожное сообщение России с Абхазией. Оно было прервано на четыре месяца из-за пандемии коронавируса.

Первый состав из Москвы в Сухум отправился сегодня днем. Так же по железной дороге можно добраться до столицы Абхазии можно из Петербурга.

«С 7 августа возобновится железнодорожное сообщение с Россией. В частности, с Москвой и Санкт-Петербургом. А с 15 августа — с Самарой», — цитирует РУП «Абхазская железная дорога» Sputnik Абхазия.

Кроме того планируется запуск туристического поезда из Туапсе в Гагры, на котором можно будет совершить однодневную экскурсионную поездку в Абхазию.

А в Северной столице с завтрашнего дня снимается запрет на проведение культурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе, а также заработают парки аттракционов. Количество посетителей при этом ограничат вдвое. Для всех отдыхающих обязательное требование — наличие медицинских масок.