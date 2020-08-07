Первое видео с места крушения пассажирского самолета в Индии

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Нюра Незванова
Срочная новость 333

Судя по кадрам, лайнер развалился на две части.

Фото, видео: Twitter @ANI

Видео с места ЧП с самолетом в Индии, который выкатился со взлетно-посадочной полосы, публикуют очевидцы. Судя по кадрам, лайнер развалился на две части, сообщается также, что кабина пилотов получила серьезные повреждения.

ЧП произошло в индийском штате Керала. Лайнер, предположительно, следовал из Дубая.

Число людей на его борту разнится, по данным ряда СМИ, их может быть от 170 до 194.

Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в Индии.

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