Первое видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Судя по кадрам, лайнер развалился на две части.
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Фото, видео: Twitter @ANI
Видео с места ЧП с самолетом в Индии, который выкатился со взлетно-посадочной полосы, публикуют очевидцы. Судя по кадрам, лайнер развалился на две части, сообщается также, что кабина пилотов получила серьезные повреждения.
ЧП произошло в индийском штате Керала. Лайнер, предположительно, следовал из Дубая.
Число людей на его борту разнится, по данным ряда СМИ, их может быть от 170 до 194.
Информация уточняется.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в Индии.
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