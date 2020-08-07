«Зенит» завоевал Суперкубок России по футболу: чем запомнился этот матч?

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Алиса Старжевская
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На стадионе «ВЭБ Арена» в Москве сине-бело-голубые одержали победу над московским «Локомотивом» со счетом 2:1.

«Зенит» завоевал Суперкубок России по футболу: чем запомнился этот матч?

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Петербургский «Зенит» завоевал Суперкубок России по футболу в матче с московским «Локомотивом». Сине-бело-голубые обыграли железнодорожников со счетом 2:1. Встреча проходила в пятницу 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Счет в матче на 14-й минуте открыл нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Форвард забил мяч головой с подачи защитника Дугласа Сантоса в дальний угол ворот соперников. Таким образом Дзюба стал автором третьего самого быстрого гола в истории Суперкубка России, уступив лишь нападающему «Локомотива» Федору Смолову в 2019-м (шестая минута) и форварду ЦСКА Вагнеру Лаву в 2007 году (первая минута).

Во втором тайме отличился полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, забивший гол на 69-й минуте и тем самым увеличивший отрыв от «Локомотива». Футболист получил передачу от нападающего Себастьяна Дриусси и с линии штрафной запустил мяч в правый верхний угол ворот, который красиво отрикошетил от перекладины и влетел в створ.

На 72-й минуте «Локомотив» привнес в матч интригу. Благодаря заработанному угловому Алексей Миранчук навесил в центр штрафной, где защитник железнодорожников Ведран Чорлука направил мяч в створ ворот петербуржцев. Однако даже это не помогло «Локомотиву», и до конца матча железнодорожники так и не смогли сравнять счет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что финал Лиги чемпионов УЕФА, который должен был пройти в Петербурге, перенесли на год.

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