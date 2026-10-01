Дзюба одним словом ответил на вопрос о завершении карьеры

Артем Дзюба опроверг слух о завершении карьеры

Артем Дзюба стал гостем премьеры фильма «Битва моторов». Во время мероприятия журналисты Super поинтересовались у футболиста, действительно ли он решил завершить карьеру.

Спортсмен ответил на вопрос предельно кратко:

«Нет», - заявил футболист.

Дзюба — воспитанник «Спартака». За карьеру он также выступал за «Зенит», «Ростов», «Локомотив», «Акрон» и другие клубы. В 2025 году футболист стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, забив 31 мяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры. При этом 38-летний нападающий не стал полностью исключать еще один выход на поле. По словам футболиста, он может сыграть на Кубке России.

Также 5-tv.ru рассказывал о потенциальной возможности российского нападающего Артема Дзюбы принять участие в известном проекте «Ледниковый период». Хореограф и постановщик спортивных шоу Илья Авербух отметил, что через подобные программы прошло немало отечественных спортсменов, в том числе футболистов.

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