Дзюба одним словом ответил на вопрос о завершении карьеры

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 21 0

Появление футболиста на премьере «Битвы моторов» вызвало закономерный вопрос о его дальнейших планах.

Артем Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артем Дзюба опроверг слух о завершении карьеры

Артем Дзюба стал гостем премьеры фильма «Битва моторов». Во время мероприятия журналисты Super поинтересовались у футболиста, действительно ли он решил завершить карьеру.

Спортсмен ответил на вопрос предельно кратко:

«Нет», - заявил футболист. 

Дзюба — воспитанник «Спартака». За карьеру он также выступал за «Зенит», «Ростов», «Локомотив», «Акрон» и другие клубы. В 2025 году футболист стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, забив 31 мяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры. При этом 38-летний нападающий не стал полностью исключать еще один выход на поле. По словам футболиста, он может сыграть на Кубке России.

Также 5-tv.ru рассказывал о потенциальной возможности российского нападающего Артема Дзюбы принять участие в известном проекте «Ледниковый период». Хореограф и постановщик спортивных шоу Илья Авербух отметил, что через подобные программы прошло немало отечественных спортсменов, в том числе футболистов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.25
-0.31 94.53
-0.35
Вдохновители и мыслители: в чем жизненное предназначение рожденных в март...

Последние новости

22:34
«Постоянно разворовывают»: Путин о том, куда уходят деньги западных спонсоров Украины
22:34
«Тут диктатура»: Путин пошутил о попытке модератора прервать вопрос участника сессии
22:30
«Не заработать или украсть»: Путин о причинах сотрудничества России и Африки
22:28
«Сами не проводят»»: Путин о попытках Украины сорвать выборы в РФ
22:26
Путин: армия России за сентябрь освободила 1301 квадратный километр в зоне СВО
22:24
«Пользуюсь администрацией»: Путин рассказал, чем заменяет нейросети

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Некоторым россиянам повысят зарплату, а некоторым — пенсию: все изменения с 1 октября
Выступление Путина на XXIII ежегодном заседании клуба «Валдай» — прямая трансляция
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня