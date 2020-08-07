Финал Лиги чемпионов УЕФА в Петербурге перенесли на год

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Светлана Шевченко
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Отвечать за его проведение будет Оргкомитет Евро-2020.

Финал Лиги чемпионов УЕФА в Петербурге перенесли на год

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Тема:
Лига чемпионов УЕФА Чемпионат Европы по футболу 2020

Финал Лиги чемпионов УЕФА, который должен был пройти в Петербурге в 2021 году, перенесен на год позже. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РФ по итогам заседания наблюдательного совета Евро-2020, прошедшего в Северной столице.

«Участникам заседания пришлось заглянуть и дальше — в 2022 год, когда Санкт-Петербург ждет еще одно важное футбольное событие — финал Лиги чемпионов УЕФА», — заявили в министерстве.

Отвечать за его проведение будет Оргкомитет Евро-2020.

К слову, перенос спортивного мероприятия связан с тем, что принято решение финал в 2021 году провести в Стамбуле, который должен был принят его в этом году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции не состоялся. Соответственно, Лига чемпионов-2019/20 будет завершена в Лиссабоне, а чемпионат Европы-2020 перенесен на лето 2021 года.

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