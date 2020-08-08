Скончалась пассажирка автобуса, попавшего в ДТП в Тамбове — видео

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Василий Заика
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Авария с участием общественного транспорта и фуры произошла накануне вечером на перекрестке улицы Рылеева и бульвара Энтузиастов.

Фото, видео: МЧС РФ; YouTube / ВЕСТИ ТАМБОВ

В Тамбове скончалась женщина получившая тяжелые ранения в ДТП пассажирского автобуса и фуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Тамбовской области.

«Деблокированная женщина скончалась в больнице», — рассказали журналистам в пресс-службе.

Авария произошла накануне вечером на перекрестке улицы Рылеева и бульвара Энтузиастов. По предварительной информации, водитель большегруза пытался проскочить на красный сигнал светофора и совершил столкновение с пассажирским автобусом, который в этот момент заканчивал поворот. В результате дорожного происшествия несколько пассажиров общественного транспорта были зажаты. 

Пять человек были госпитализированы, трое из них находились в тяжелом состоянии.

 Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие кадры с места ДТП под Волгоградом, где погибли четыре человека.

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