Травмы обнаружены у скончавшийся в монастыре опального отца Сергия девочки

Травмы обнаружены на теле скончавшейся в Среднеуральском женском монастыре девочки. Как сообщают местные СМИ, труп в настоящее время находится в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Вопреки ходатайству адвоката родителей подростка, следователи намерены установить точные причины ее гибели и характер происхождения телесных повреждений. Кроме того, будет дана оценка правильность оказываемого лечения от онкологического заболевания.

«Мы же сказали: „Не забирайте“. Нет, забрали. Спокойно похоронить не дают со своими законами. Говорят, что ищут наркотические вещества», — цитирует E1.ru отца девочки.

Тело 15-летней погибшей будет передано родственникам для погребения только после проведения ряда исследований.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ситуацию вокруг скончавшейся в Среднеуральском женском монастыре девочки прокомментировал лишенный сана схиигумен Сергий.