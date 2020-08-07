Ситуацию вокруг скончавшейся в Среднеуральском женском монастыре девочки прокомментировал лишенный сана схиигумен Сергий (Романов). Монах записал видеообращение, в котором вместе с лечащим врачом-онкологом 15-летней Марины рассказал о последних месяцах ее жизни.

Он уточнил, что девочка приехала в уральскую обитель с родителями из Новокузнецка. Семья решилась на это после заключения врачей, пациентке объявили о неизлечимой болезни. Медики дали ей два месяца жизни, но в монастыре она прожила семь.

«У нее были сильнейшие головные боли, но она никогда не жаловалась. На каждую божественную литургию приходила ко мне, исповедовалась и причащалась. Для меня это большая потеря. Она была мне помощницей. Марина скончалась в 18:10. Последнее ее слово было: «Ангел пришел“», — сказал настоятель.

По его словам, примерно через полчаса после кончины Марины в обитель приехали медики, полиция, следственный комитет, стали звонить представители СМИ и уполномоченного по правам ребенка. В связи с возбужденным уголовным делом в отношении Сергия правоохранители приняли решение о вскрытии тела ребенка. Захвативший женский монастырь церковник выразил негодование по этому поводу и обвинил силовиков, журналистов и правозащитников в спекуляции на смерти девочки.

«Вы нелюди что ли?! И совести у вас нет, и чести! Что вы хотите в раковой опухоли найти? Температуры у нее не было. Тогда какие причины для вскрытия? Детей моих проверяет полиция, прокуратура, следственный комитет, уполномоченный по правам человека и другие, кому делать нечего!» — возмутился Романов.

Врач-онколог Виктор Щипицын подтвердил, что болезнь девочки находилась на последней стадии. Сделанная прежде лучевая терапия не спасла пациентку — у нее возник рецидив. Врачам оставалось лишь поддерживать Марину в последние месяцы ее жизни. Ей проводили химиотерапии и помогали медикаментозно. По его заверению, она содержалась в хороших условиях. Медик согласился с мнением схиигумена, что в проведении вскрытия не было надобности — по закону в подобных случаях достаточно анатомического заключения.

Схиигумен Сергий — фактический руководитель Среднеуральского женского монастыря. Из-за призывов не обращать внимания на коронавирус и игнорировать самоизоляцию он был лишен сана решением Екатеринбургской епархии, которое поддержал патриарх Кирилл. В июне Сергий отстранил настоятельницу монастыря и забаррикадировался в обители, выставив казаков в качестве охраны. В конце июня на территории монастыря подверглась нападению телеведущая Ксения Собчак, которая снимала документальный фильм о монастыре. В картине Собчак рассказала о сексуальных домогательствах, которые якобы имели там место по отношению к воспитанникам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что героиня фильма Ксении Собчак «Монастырь особого назначения» обвинила создателей картины в обмане.