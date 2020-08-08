«Папа, доча и Mercedes»: Кудрявцева подарила двухлетней дочке машину — видео
Дочка телеведущей Маша 9 августа отмечает свой день рождения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Телеведущая Лера Кудрявцева обожает свою младшую дочку Марию. Она часто делится с поклонниками фото своей малышки, рожденной от мужа, хоккеиста Игоря Макарова. На сей раз она показала, какой подарок родители преподнесли девочке на ее день рождения.
На фото малышка вместе с отцом-спортсменом, который смотрит на дочь влюбленным взглядом, позирует рядом с миниатюрной копией иномарки, поражающей схожестью с реальным автомобилем, а также уверенно садится за руль.
«Папа, доча и Mercedes», — подписала она снимок.
Кроме фото с подарком к празднику, который будут отмечать 9 августа, Кудрявцева поделилась и парой видео с Машей за рулем. На кадрах девочка так ловко водит мини-машину, что кажется заправским гонщиком. Маше удается не только ловко маневрировать на дорожке, но и осваивать парковку.
«Давай, рядом с маминой машиной паркуйся», — посмеялась Лера за кадром.
Фанаты Кудрявцевой пришли в полный восторг.
«Малышка получше некоторых взрослых водит»;
«Как мило»;
«Автоледи!»;
«Как взрослая, так умело и легко водит», — единогласно выразили они свое восхищение в комментариях к посту.
Маша Макарова — дочь Леры Кудрявцевой от Игоря Макарова, долгожданный и очень желанный поздний ребенок для матери. Несмотря на слухи о суррогатном материнстве, Кудрявцева рожала ее самостоятельно. После появления на свет малышки телеведущая снова забеременела, но выносить этого ребенка уже не смогла.
5-tv.ru писал о Лере Кудрявцевой, которая в свои годы выглядит куда моложе, как и ряд других звезд.
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