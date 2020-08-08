Эконом или бизнес? Дегтярев ответил на слухи о «комфортных» перелетах чиновников

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что чиновники региона не получали разрешения на полеты бизнес-классом. Как рассказывает «Экономика сегодня», чиновник опроверг недавние слухи в своем Telegram-канале.

По словам Дегтярева, его удивила информация, появившаяся недавно в СМИ. Якобы губернатор официально разрешил местным чиновникам перелеты повышенной комфортности.

«С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: эконом-класс», — заявил он.

Обсуждение этой темы началось после того, как на официальном портале правовой информации края появился проект, по которому членам регионального правительства компенсируются расходы на проезд на территории страны. Передвижения необходимо будет подтвердить проездными документами, и общая сумма не может превышать, в случае авиаперелета, стоимость бизнес-класса. Когда речь идет о наводном и железнодорожном транспорте, она не должна быть выше цены каюты люкс и вагона повышенной комфортности соответственно.

В пресс-службе регионального правительства заявили, что проект не был никем согласован и сейчас чиновники пытаются выяснить, кто же инициировал эти изменения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об оценке, которую дал Михаил Дегтярев Хабаровскому краю в первые дни после вступления в должность.