Политолог объяснил, почему выросла вероятность ядерной войны

Политолог Александр Рар рассказал, почему в последние годы возрастает вероятность ядерной войны. Своим мнением эксперт поделился с «Национальной службой новостей».

По словам Рара, главная опасность кроется в увеличении числа держав, владеющих таким типом вооружения.

«Американцы и россияне всегда обращали внимание на то, как ужасно ядерное оружие, говорили о том, что его ни в коем случае нельзя больше применять. 75 лет назад американцы уже сбросили две атомные бомбы над Японией, последствия чего известны всему миру. Но дело в том, что ядерных держав сейчас больше. Это Китай, Индия, Пакистан. И эти, скажем, более маленькие ядерные державы, пытаются наращивать свой потенциал до уровня великих. И из-за этого ситуация становится более опасной, чем в те годы», — считает эксперт.

Обсуждение этого вопроса началось в связи с недавним заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Дипломат отметил, что применение ядерного оружия как средства войны необходимо исключить. Он призвал все ядерные державы официально признать приверженность этому постулату.

Также ранее 5-tv.ru рассказывал, при каких условиях Россия будет использовать ядерное оружие. Как стало известно, политика страны в этом вопросе исключительно оборонительная, поэтому если запуск ракет и возможен, то только в качестве ответа на нападение.