Назван единственный способ облегчить состояние больного с коронавирусом
Директор Национального исследовательского центра имена Гамалеи пояснил, как помочь инфицированному COVID-19 побороть болезнь.
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Rekun
Директор Национального исследовательского центра имена Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о единственном возможном способе облегчить состояние больного с коронавирусом. Об этом ученый заявил в беседе с РИА Новости.
Накануне в СМИ появилась информация, что помочь в таких случаях могут продукты с высокой концентрацией фермента АСЕ2, которую можно встретить в винах, арахисе, фисташках и какао. Однако Гинцбург опроверг эти домыслы.
«Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу, больше ничего. А все остальное это, как бы так мягко сказать, извините за грубость, мертвому припарки», — считает эксперт.
Дело в том, что, когда человек заболел, необходимо остановить распространение вируса. И именно поэтому нужно вводить антитела.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, на чем именно основан принцип действия вакцины от коронавируса.
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