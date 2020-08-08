Без комплексов! ТОП-4 самых сексуальных беременных звезд в бикини

Многие будущие мамочки стесняются собственного тела: кто-то боится показывать растяжки, кого-то раздражают отеки и лишние килограммы. При этом каждая вторая выбирает балахоны вместо сексуальных нарядов, подчеркивающих кокетливый животик. Ну, а в летний период о купальниках можно и вовсе не мечтать. Максимум — в парео!

Как побороть излишнюю стеснительность? Подскажут селебрити. 5-tv.ru публикует ТОП-4 самых сексуальных беременных звезд шоу-бизнеса, для которых мини-бикини на пляже — это норма, а не «запретный плод».

Морская нимфа — Анастасия Костенко

Instagram @kostenko.94

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова — модель Анастасия Костенко — наглядный пример того, что не следует пренебрегать желанием понежиться в морской пучине ради мимолетных комплексов.

Во время беременности звезда почти ежедневно выкладывала фото в Instagram, где демонстрировала миру растущий животик. Для прогулки по побережью селебрити выбирала не «бабушкины» наряды, а вполне себе миниатюрные вещицы. Прикрывали они разве что интимные подробности. При этом «толстой» и «заплывшей» Костенко вряд ли назовешь.

Секси леди — Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Мега-круто смотрится в бикини и беременная супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова. Несмотря на то, что здесь бизнесвумен уже на 38-й неделе, ее формы продолжают восхищать окружающих! Выбор купальника при этом не ограничивается лишь темными цветами: зачастую звезда нарочито выбирает флуоресцентные наряды, что приковывает взгляды к интересной фигурке.

Девочка «в горошек» — Саша Зверева

Instagram @sashazvereva

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева, как мама четверых детей, абсолютно уверена: беременный животик можно и нужно показывать! Вот, например, незадолго до рождения последнего малыша звезда публиковала снимки с пляжа. В кадре — счастливая Саша в элегантном мини-бикини в горошек.

«Мой ребенок! Радость моей жизни! Чудо моей жизни! Мой маленький большой человек!» — подписывает фото Зверева и наслаждается своим положением.

Нежная мечтательница — Анастасия Решетова

Instagram @volkonskaya.reshetova

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова, в свое время, тоже любила разгуливать на курортах с оголенным животом. При этом смело участвовала в фотосессиях и делала селфи, абсолютно не боясь чужого осуждения. На этих кадрах звезда на восьмом месяце беременности. Кроме комплиментов, тут вряд ли можно подобрать другие слова.

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