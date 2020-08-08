Корейский геймер поджег на себе трусы в прямом эфире и едва не погиб
На отчаянный поступок парня толкнул проигранный подписчикам спор.
Фото: www.globallookpress.com / Jens Schmitz, YouTube / 신태일[65번째]
Корейский геймер Шин Тэ Иль поджег на себе трусы прямо во время трансляции и отправился в больницу с ожогами второй степени.
Как сообщает интернет-портал Аllkpop, подобную глупость парень сделал на спор. В этот день один из зрителей предложил ему принять наказание, если он не займет первое место в игре Fall Guys. Шин Тэ Иль принял вызов, но смог занять лишь второе место.
По условиям спора он должен был поджечь свое причинное место на пять секунд. Как видно на записи, парень вышел из кадра, вернулся в одних трусах, полил их горючей жидкостью из баллончика, некоторое время собирался с духом, а потом поднес горящую зажигалку к трусам. Белье мгновенно вспыхнуло, блогер истошно закричал и убежал. Некоторое время спустя он вернулся и со стонами сообщил, что испытывает сильную боль. Позже стало известно, что молодой человек обратился за помощью к медикам.
Шокированные пользователи бурно обсуждают странное огненное шоу. Но большинство из них сходится во мнении, что геймер совершил несусветную глупость.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинская телеведущая объяснила, из-за чего потеряла зуб в прямом эфире.
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