Корейский геймер поджег на себе трусы в прямом эфире и едва не погиб

Корейский геймер Шин Тэ Иль поджег на себе трусы прямо во время трансляции и отправился в больницу с ожогами второй степени.

YouTube / 신태일[65번째]

Как сообщает интернет-портал Аllkpop, подобную глупость парень сделал на спор. В этот день один из зрителей предложил ему принять наказание, если он не займет первое место в игре Fall Guys. Шин Тэ Иль принял вызов, но смог занять лишь второе место.

YouTube / 신태일[65번째]

По условиям спора он должен был поджечь свое причинное место на пять секунд. Как видно на записи, парень вышел из кадра, вернулся в одних трусах, полил их горючей жидкостью из баллончика, некоторое время собирался с духом, а потом поднес горящую зажигалку к трусам. Белье мгновенно вспыхнуло, блогер истошно закричал и убежал. Некоторое время спустя он вернулся и со стонами сообщил, что испытывает сильную боль. Позже стало известно, что молодой человек обратился за помощью к медикам.

YouTube / 신태일[65번째]

Шокированные пользователи бурно обсуждают странное огненное шоу. Но большинство из них сходится во мнении, что геймер совершил несусветную глупость.

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