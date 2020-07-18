Украинская телеведущая объяснила, из-за чего потеряла зуб в прямом эфире

Телеведущая украинского канала «1+1» Маричка Падалко объяснила, почему в недавнем прямом эфире у нее выпал зуб. Как написала журналистка на своей странице в Instagram, она не прислушалась к рекомендациям стоматолога и кусала пищу передними зубами, что и привело к курьезной ситуации.

Instagram @marichkapadalko

Дело в том, что зуба Падалко лишилась еще десять лет назад, когда дочь случайно ударила ее металлическим будильником. Однако на более радикальный и серьезный ремонт она решилась именно сейчас, но не прислушалась к рекомендациям стоматолога — не кусать пищу передними зубами до конца лечения. И именно из-за нагрузки зуб Падалко и выпал как раз во время прямого эфира.

Телеведущая в своей публикации отметила, что за двадцатилетний опыт работы это был самый курьезный случай, а еще она надеялась, что инцидент останется незамеченным. Однако зрители оказались намного внимательнее, чем она думала.

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