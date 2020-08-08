В Большом театре коронавирус подтвердился у двоих артистов

В Москве у балерины Большого театра, а также артиста Молодежной оперной программы подтвердился диагноз COVID-19. О мерах, принятых в связи со сложившейся ситуацией, в беседе с ТАСС сообщил генеральный директор культурного учреждения Владимир Урин.

По словам заслуженного деятеля искусств, все контактировавшие с инфицированными сотрудники были срочно отстранены от работы. Каждый прошел обязательное тестирование на коронавирус.

«Был составлен список тех, кто с ними контактировал, у них был взят анализ, результаты которого будут известны в понедельник. Пока же все эти люди находятся на карантине», — подчеркнул Урин.

Гендиректор Большого театра отметил, что те, кто ранее не имел возможности общения с артистами с COVID-19, от репетиций отстранены не будут. Известно, что несколько дней назад в учреждении был отменен традиционный сбор труппы во избежание массового инфицирования артистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мариинском театре в Петербурге артистов балета массового отстранили от работы из-за подозрения на коронавирус.