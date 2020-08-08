«Ловкость рук и никакого мошенничества!» — жена Джигана придумала неповторимый танец

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Виктория Андреева
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Неожиданный эксперимент Оксаны Самойловой претендует на суперчеллендж в сети.

Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Оригинальный и супермодный танец придумала супруга рэпера Джигана, бизнесвумен Оксана Самойлова, пребывая в длительном отпуске.

В личном Instagram-аккаунте селебрити выложила видео, где на камеру позирует с маленькой дочкой у бассейна. Через секунду включается трек, красотки поворачиваются к зрителю спиной и, вдруг, начинается шоу! Вместо пресловутых движений — смешные кривляния «пятой точкой» с прихлопыванием в ладоши под мини-шортиками.

«Примерно так проходит наш отпуск! А вы так умеете?» — заявила Самойлова и проиллюстрировала подпись массой улыбающихся смайлов.

Instagram @samoylovaoxana

Фанаты звездного семейства с восхищением встретили новый тренд. Многие, поклявшись повторить задумку, выражали благодарность Самойловой за прекрасное настроение и неожиданную идею, как разнообразить отпуск.

«Ловкость рук и никакого (почти) мошенничества! Просто класс!»

«Ааа, какие вы крутые! Будем учиться!»

«Ну, все, пошла тренироваться!»

«Хах! Доказательство, откуда на самом деле руки растут!»

«Очень клево! Молодцы!» — комментировали происходящее фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал про «темное» прошлое супруги Джигана Оксаны Самойловой.

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