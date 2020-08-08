«Ловкость рук и никакого мошенничества!» — жена Джигана придумала неповторимый танец
Неожиданный эксперимент Оксаны Самойловой претендует на суперчеллендж в сети.
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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Оригинальный и супермодный танец придумала супруга рэпера Джигана, бизнесвумен Оксана Самойлова, пребывая в длительном отпуске.
В личном Instagram-аккаунте селебрити выложила видео, где на камеру позирует с маленькой дочкой у бассейна. Через секунду включается трек, красотки поворачиваются к зрителю спиной и, вдруг, начинается шоу! Вместо пресловутых движений — смешные кривляния «пятой точкой» с прихлопыванием в ладоши под мини-шортиками.
«Примерно так проходит наш отпуск! А вы так умеете?» — заявила Самойлова и проиллюстрировала подпись массой улыбающихся смайлов.
Фанаты звездного семейства с восхищением встретили новый тренд. Многие, поклявшись повторить задумку, выражали благодарность Самойловой за прекрасное настроение и неожиданную идею, как разнообразить отпуск.
«Ловкость рук и никакого (почти) мошенничества! Просто класс!»
«Ааа, какие вы крутые! Будем учиться!»
«Ну, все, пошла тренироваться!»
«Хах! Доказательство, откуда на самом деле руки растут!»
«Очень клево! Молодцы!» — комментировали происходящее фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказал про «темное» прошлое супруги Джигана Оксаны Самойловой.
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