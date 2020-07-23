«Джакузи из нее не вывести»: Миро вспомнила «темное» прошлое Оксаны Самойловой

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Алиса Старжевская
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Блогерша считает, что супруга Джигана совсем не соответствует образу любящей жены и матери, который она так тщательно выстраивает.

«Джакузи из нее не вывести»: Миро вспомнила «темное» прошлое Оксаны Самойловой

Фото: Instagram @samoylovaoxana

Лена Миро, известная своими колкими высказываниями в адрес звезд шоу-бизнеса, на этот раз решила пройтись по Оксане Самойловой. Блогер вспомнила «скандальное» прошлое супруги Джигана в одном из последних постов в своем блоге в «Живом журнале».

В частности, Миро припомнила Самойловой архивный снимок, на котором обнаженная модель запечатлена с Джиганом и еще одной девушкой в ванне. В своем комментарии блогер намекнула на гуляющие по сети слухи о якобы эскортном прошлом Самойловой.

«Можно вывести девушку из джакузи (и даже на красную дорожку, и на глянцевую обложку можно вывести), но вот джакузи из девушки не вывести никогда», — уверена Миро.

По мнению Миро, «темное» прошлое модели продолжает сказываться на ее жизни. Увлечение пластикой и подтяжками идут от сильной неуверенности в себе из-за того, что раньше Самойлова делила мужчин с другими.

«Посмотрите на морду Оксанки: вся перешитая, перекроенная, неузнаваемая, лишенная малейшей индивидуальности. Это же ведь не от внутренней свободы делается, а от комплексов, которые тянутся за девушками из их „джакузного“ прошлого», — написала блогерша.

Как считает Миро, девушка хоть и старается формировать образ заботливой матери семейства, ее привычные замашки никуда не делись. По ее словам, иногда модель срывается и жестко оскорбляет своих подписчиков. Как напоминает «Экспресс-газета», недавно Самойлова нецензурно выругалась в адрес подписчиков, которые заподозрили супругу рэпера в скрытой рекламе.

«Никакие ванильно-постановочные фотосессии с оленями, никакие слюни, сопли и сердечки в настоящем не в состоянии заглушить вонь прошлого Оксаны. Такого прошлого я не пожелаю ни одной девушке, какой бы она ни была», — заключила Миро.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Джиган набил татуировку, чтобы вернуть доверие семьи.

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