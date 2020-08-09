Рита Дакота, которая лечится сейчас дома, как она утверждает, от коронавируса, решила поделиться со своими поклонниками необычным фото. На снимке, который певица выложила в Instagram, она запечатлена обнаженной и с девятью глазами на лице.

«Глазами Сашки Буримовой. Красиво или ту мач?» — поинтересовалась артистка.

Instagram @ritadakota

Мнения подписчиков, как водится, разделились. Одним очень понравился образ, другие признаются, что им смотреть на фотографию неприятно.

«Эпатажно. В какие глаза смотреть?»

«Очень круто!»

«Ту мач красиво».

«С глазами на голове точно ту мач».

«Честно? Неприятно… Хотя вы мне очень нравитесь!»

«Вы и так красивая, вам не нужны дополнительные глаза», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рита Дакота в шоке от собственных подписчиков, которые решили, что она специально придумала себе коронавирус, чтобы лишний раз попиариться. Инфекцию у певицы диагностировали только с третьего раза.