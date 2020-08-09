Дакота предстала перед поклонниками обнаженной и с девятью глазами — фото
Певица поделилась снимком, сделанным фотографом Александрой Буримовой.
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Фото, видео: Instagram @ritadakota, @aksinia.avelur
Рита Дакота, которая лечится сейчас дома, как она утверждает, от коронавируса, решила поделиться со своими поклонниками необычным фото. На снимке, который певица выложила в Instagram, она запечатлена обнаженной и с девятью глазами на лице.
«Глазами Сашки Буримовой. Красиво или ту мач?» — поинтересовалась артистка.
Мнения подписчиков, как водится, разделились. Одним очень понравился образ, другие признаются, что им смотреть на фотографию неприятно.
«Эпатажно. В какие глаза смотреть?»
«Очень круто!»
«Ту мач красиво».
«С глазами на голове точно ту мач».
«Честно? Неприятно… Хотя вы мне очень нравитесь!»
«Вы и так красивая, вам не нужны дополнительные глаза», — пишут комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рита Дакота в шоке от собственных подписчиков, которые решили, что она специально придумала себе коронавирус, чтобы лишний раз попиариться. Инфекцию у певицы диагностировали только с третьего раза.
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