Дакота предстала перед поклонниками обнаженной и с девятью глазами — фото

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Светлана Александрова
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Певица поделилась снимком, сделанным фотографом Александрой Буримовой.

Фото, видео: Instagram @ritadakota, @aksinia.avelur

Рита Дакота, которая лечится сейчас дома, как она утверждает, от коронавируса, решила поделиться со своими поклонниками необычным фото. На снимке, который певица выложила в Instagram, она запечатлена обнаженной и с девятью глазами на лице.

«Глазами Сашки Буримовой. Красиво или ту мач?» — поинтересовалась артистка.

Instagram @ritadakota

Мнения подписчиков, как водится, разделились. Одним очень понравился образ, другие признаются, что им смотреть на фотографию неприятно.

«Эпатажно. В какие глаза смотреть?»

«Очень круто!»

«Ту мач красиво».

«С глазами на голове точно ту мач».

«Честно? Неприятно… Хотя вы мне очень нравитесь!»

«Вы и так красивая, вам не нужны дополнительные глаза», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рита Дакота в шоке от собственных подписчиков, которые решили, что она специально придумала себе коронавирус, чтобы лишний раз попиариться. Инфекцию у певицы диагностировали только с третьего раза.

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