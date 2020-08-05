«Придумала корону, чтобы пропиарить клип»: Рита Дакота в шоке от своих же подписчиков

Певица Рита Дакота в своем аккаунте в Instagram едко и эмоционально разнесла подписчиков. 30-летнюю знаменитость привели в шок высказывания хейтеров, которые решили, что она «пиарит на коронавирусе» премьеру нового клипа.

COVID-19 был выявлен у исполнительницы только в результате третьего теста. Близкие Риты Дакота — новый избранник Федор Белогай и дочь Мия — избежали инфицирования. Певица соблюдала режим санитарных ограничений, чтобы не передать заразу окружающим.

«Я всех обманула. Придумала себе корону, чтобы клип попиарить. Или нет, хуже — денег взяла у сильных мира сего, чтобы попиарить „болезнь, которой не существует“. Не знаю, что хуже. <…> Люди, которые так пишут, мне вот хочется к вам обратиться. Неужели вы реально живете в таком мире, где это нормально, прикинуться больной ради выгоды? В моей картине мира это просто не укладывается, ну как можно так шутить, так разводить людей?» — цитирует Риту Дакоту «Экспресс-газета».

Instagram @ritadakota

Знаменитость в своем посте отметила, что однажды уже «разводилась» для «рекламы» концерта. По словам Риты Дакота, все, что про нее пишут — «это мрак». Певица поблагодарила пользователей, которые выразили ей поддержку. А тем, у кого «вместо души погремушка», она выразила соболезнования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Риты Дакота диагностировали коронавирус.