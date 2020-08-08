Конор Макгрегор собрался жениться — фото

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Алиса Старжевская
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Ирландский боец сделал предложение матери своих детей накануне ее дня рождения.

Фото, видео: Instagram @deedevlin1, @thenotoriousmma

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал предложение своей возлюбленной Ди Девлин. Об этом 31-летний ирландский боец рассказал на своей странице в Instagram, выложив совместное фото с девушкой, на безымянном пальце которой красуется кольцо с огромным камнем.

Как оказалось, предложение руки и сердца последовало накануне дня рождения избранницы: 9 августа ей исполнится 33 года.

«Вот это день рождения, моя будущая жена!» — написал счастливый спортсмен.

Instagram @thenotoriousmma

Подписчики известного бойца смешанных единоборств отметили, что оба буквально светятся от счастья и поздравили пару с радостным событием.

Конор Макгрегор и Ди Девлин уже давно живут в гражданском браке. Девушка познакомилась с Макгрегором в 2008 году, когда тот еще был начинающим спортсменом и не мог похвастаться популярностью. Пара воспитывает двоих детей — мальчика Конора и девочку Крою.

Ранее 5-tv.ru писал, что Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.

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