Эксперт рассказал, куда обращаться при перебитом сроке годности на продуктах

|
Алиса Старжевская
43

Подобные махинации — повод обратиться не только в администрацию магазина, уверен заместитель руководителя Роскачества.

Эксперт рассказал, куда обращаться при перебитом сроке годности на продуктах

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

Недобросовестные магазины порой пытаются выдать товар с истекшим сроком годности за свежий, что является нарушением закона. Заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов рассказал в беседе с агентством «Прайм», что делать, если обнаружена подмена, и защитить свои права.

По словам Борисова, изменяя срок годности, продавец нарушает 10 статью закона «О защите прав потребителей», по которой он обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о товаре. Поэтому обнаружив неладное у полок не нужно смело обращаться к руководству магазин, или в специальные отделы по работе с лояльностью потребителей. По словам Борисова, это наиболее эффективный путь.

«Эти отделы находятся в ведении федеральной структуры сети и не относятся к какому-то конкретному магазину, а значит, как правило, меры, принимаемые этими сотрудниками, максимально эффективные», — отмечает Борисов.

Также каждый товар с переклеенным сроком — потенциально опасный, поэтому имеет смысл рассказать об обмане в Роспотребнадзор. Из-за возможного вреда организму, ведомство имеет все полномочия начать проверку и по результатам применить санкции к недобросовестному продавцу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выбрать спелый арбуз и не отравиться.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.64
0.60 87.17
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:15
Опасно для здоровья! Врач объяснила, как фрукты могут привести к болезням печени
8:56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
8:44
Пантелеймон Целитель: Почему 9 августа категорически запрещалось работать?
8:42
Эксперт рассказал, куда обращаться при перебитом сроке годности на продуктах
8:27
Не забудет, не простит: ТОП-6 самых злопамятных знаков зодиака
8:15
Хиросима и Нагасаки: Главные слова, которые определили трагедию

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок