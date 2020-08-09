Эксперт рассказал, куда обращаться при перебитом сроке годности на продуктах

Недобросовестные магазины порой пытаются выдать товар с истекшим сроком годности за свежий, что является нарушением закона. Заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов рассказал в беседе с агентством «Прайм», что делать, если обнаружена подмена, и защитить свои права.

По словам Борисова, изменяя срок годности, продавец нарушает 10 статью закона «О защите прав потребителей», по которой он обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о товаре. Поэтому обнаружив неладное у полок не нужно смело обращаться к руководству магазин, или в специальные отделы по работе с лояльностью потребителей. По словам Борисова, это наиболее эффективный путь.

«Эти отделы находятся в ведении федеральной структуры сети и не относятся к какому-то конкретному магазину, а значит, как правило, меры, принимаемые этими сотрудниками, максимально эффективные», — отмечает Борисов.

Также каждый товар с переклеенным сроком — потенциально опасный, поэтому имеет смысл рассказать об обмане в Роспотребнадзор. Из-за возможного вреда организму, ведомство имеет все полномочия начать проверку и по результатам применить санкции к недобросовестному продавцу.

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