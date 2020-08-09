Как она это делает?! Мать Старшенбаум поразила сеть спортивным и моложавым видом

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Алиса Старжевская
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Матери актрисы Анны Старшенбаум Ксении 55 лет.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса Анна Старшенбаум потрясла своих поклонников, продемонстрировав им свою маму. Подборка фотографий 55-летней Ксении на личной странице дочери в Instagram дает возможность оценить ее прекрасную подтянутую фигуру и гладкую, нежную кожу.

Выдают возраст старшей Старшенбаум только ее волосы с сединой — в остальном же ее фигуре могут позавидовать и совсем молоденькие девочки. Анна написала, как ее маме удается так шикарно выглядеть.

«Вот, что делает с людьми йога, — резюмировала она. — И здоровое питание».

Instagram @starshenbaum_anna

Анна приложила в качестве доказательства фото, где ее мама сидит в асане. Также она указала, что Ксения давно является веганом и частично сыроедом, на 95% составляя свой рацион только из растительной пищи, половину из которой не подвергает термовой обработке.

Поклонники Анны пришли в восторг от внешнего вида женщины.

«Обалдеть!»;

«Я уж было подумала, что это очередное приложение или фильтр к вашим фото!»;

«Мама великолепна в свои годы! Браво!»;

«Я подумала, какая-то девочка 12-летняя, потом подумала, что вы, но что-то сделали с волосами», — написали они в комментариях к посту.

Интерес к своей маме Старшенбаум подогрела тем, что пообещала в скором времени представить YouTube-канал на тему хорошего настроения и сохранения молодости, вести который будет Ксения.

5-tv.ru ранее писал, что вновь одинокая Анна Старшенбаум ищет любовь на сайтах знакомств.

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