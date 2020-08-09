Эксперты рассказали, нужно ли торопиться с покупкой жилья по льготной ипотеке

|
Алиса Старжевская
57

В Международной академии недвижимости сравнили программу льготной ипотеки с дачной амнистией.

Эксперты рассказали, нужно ли торопиться с покупкой жилья по льготной ипотеке

Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

Программа льготной ипотеки в России заканчивается 1 ноября 2020 года. В беседе с URA.RU эксперты рассказали, почему можно не торопиться покупать квартиру в ближайшие три месяца.

Вице-президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко считает, что программу непременно продлят еще на некоторый период.

«Это как с дачной амнистией. Мне напоминает синдром Аллы Пугачевой, которая все никак не уйдет. Я думаю, эта песня [о льготной ипотеке] будет для стимуляции клиентов, чтобы они не надеялись, что она будет вечно, а здесь и сейчас», — считает эксперт.

С тем, что программа однозначно будет продлена, уверен и член Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков. По его мнению, льготная ипотека выгодна и строительной отрасли, а так как ей нужна поддержка от государства, то к началу ноября точно не стоит ждать возвращения к старой ставке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России хотят отменить уплату НДФЛ при продаже жилья эконом-класса.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
73.64
0.60 87.17
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:52
NASA переименует ряд космических объектов с «расистскими» названиями
10:36
Как она это делает?! Мать Старшенбаум поразила сеть спортивным и моложавым видом
10:26
Эксперты рассказали, нужно ли торопиться с покупкой жилья по льготной ипотеке
10:11
Очередь из желающих проголосовать белорусов выстроилась в Москве — фото
9:53
Ведьма, не иначе! ТОП-7 звезд, вернувших идеальное тело сразу после родов
9:42
Шесть «опасных» запахов в салоне автомобиля

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
Не забудет, не простит: ТОП-6 самых злопамятных знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок