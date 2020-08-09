Эксперты рассказали, нужно ли торопиться с покупкой жилья по льготной ипотеке

Программа льготной ипотеки в России заканчивается 1 ноября 2020 года. В беседе с URA.RU эксперты рассказали, почему можно не торопиться покупать квартиру в ближайшие три месяца.

Вице-президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко считает, что программу непременно продлят еще на некоторый период.

«Это как с дачной амнистией. Мне напоминает синдром Аллы Пугачевой, которая все никак не уйдет. Я думаю, эта песня [о льготной ипотеке] будет для стимуляции клиентов, чтобы они не надеялись, что она будет вечно, а здесь и сейчас», — считает эксперт.

С тем, что программа однозначно будет продлена, уверен и член Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков. По его мнению, льготная ипотека выгодна и строительной отрасли, а так как ей нужна поддержка от государства, то к началу ноября точно не стоит ждать возвращения к старой ставке.

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