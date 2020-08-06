В России хотят отменить обязательную уплату НДФЛ при продаже жилья экономкласса
Предполагается, что отмена данного налога поможет семьям быстрее приобрести жилье большей площади. Мера будет действовать только до конца 2020 года.
Фото: ТАСС / Бобылев Сергей
Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Министерство финансов и Министерство экономического развития России с инициативой до конца 2020 года отменить НДФЛ при продаже жилья экономического класса, пишут «Известия».
Что изменится?
Суть инициативы в том, чтобы подоходный налог могли не платить те, кто после продажи одного жилья экономкласса до конца года приобретал новое на первичном рынке. Или в течение года после продажи покупал жилье с использованием государственной льготной ипотечной программы. Речь в данном случае идет о субсидированной под 6,5% годовых ипотеке на новостройки, а также льготных кредитах для военнослужащих, врачей и учителей.
Тем самым в ОНФ предлагают стимулировать экономику, оживить рынок недвижимости, заметно просевший на фоне коронавируса, а также помочь многим семьям улучшить свои жилищные условия.
Сейчас в России действует правило, по которому можно не платить НДФЛ с продажи жилья, если осуществить ее через пять лет после приобретения. Если же недвижимость реализовалась раньше этого срока, то взимался налог с разницы от первоначальной стоимости и конечной.
Кому это поможет?
Уплату налога с продажи жилья ввели, чтобы пресечь деятельность спекулянтов, на стадии котлована скупавших дешевое жилье, а после перепродававших его по завышенным ценам. Инициатива ОНФ отвечает тенденции последних лет, когда молодые семьи через несколько лет после покупки первой квартиры продают ее и сразу берут ипотеку на жилье большей площади. Например, после студии многие покупают однокомнатную квартиру, а после однокомнатной — двухкомнатную.
На фоне коронавирусного кризиса многие отказались от возможности улучшить свои жилищные условия, и освобождение от уплаты НДФЛ может стимулировать россиян расширять свою жилплощадь даже в такое непростое с точки зрения финансов время.
Пока предполагается, что новые правила продлятся только до конца текущего года.
Ранее 5-tv.ru ранее пиал, что медиков и соцработников, работающих с больными СОVID-19, освободили от НДФЛ.
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