В России хотят отменить обязательную уплату НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Министерство финансов и Министерство экономического развития России с инициативой до конца 2020 года отменить НДФЛ при продаже жилья экономического класса, пишут «Известия».

Что изменится?

Суть инициативы в том, чтобы подоходный налог могли не платить те, кто после продажи одного жилья экономкласса до конца года приобретал новое на первичном рынке. Или в течение года после продажи покупал жилье с использованием государственной льготной ипотечной программы. Речь в данном случае идет о субсидированной под 6,5% годовых ипотеке на новостройки, а также льготных кредитах для военнослужащих, врачей и учителей.

Тем самым в ОНФ предлагают стимулировать экономику, оживить рынок недвижимости, заметно просевший на фоне коронавируса, а также помочь многим семьям улучшить свои жилищные условия.

Сейчас в России действует правило, по которому можно не платить НДФЛ с продажи жилья, если осуществить ее через пять лет после приобретения. Если же недвижимость реализовалась раньше этого срока, то взимался налог с разницы от первоначальной стоимости и конечной.

Кому это поможет?

Уплату налога с продажи жилья ввели, чтобы пресечь деятельность спекулянтов, на стадии котлована скупавших дешевое жилье, а после перепродававших его по завышенным ценам. Инициатива ОНФ отвечает тенденции последних лет, когда молодые семьи через несколько лет после покупки первой квартиры продают ее и сразу берут ипотеку на жилье большей площади. Например, после студии многие покупают однокомнатную квартиру, а после однокомнатной — двухкомнатную.

На фоне коронавирусного кризиса многие отказались от возможности улучшить свои жилищные условия, и освобождение от уплаты НДФЛ может стимулировать россиян расширять свою жилплощадь даже в такое непростое с точки зрения финансов время.

Пока предполагается, что новые правила продлятся только до конца текущего года.

Ранее 5-tv.ru ранее пиал, что медиков и соцработников, работающих с больными СОVID-19, освободили от НДФЛ.