Голая Волочкова, кокетливо прикрывшись веником, презентовала новую купель

Недавно балерина Анастасия Волочкова предложила своим фанатам в Instagram выкупить у нее именную деревянную купель, чтобы оплатить штрафы за нарушение карантина в Дивеево. А теперь показала поклонникам новое место для омовений.

На фото Волочкова без одежды, прикрывшись банным веником, позирует в деревянной купели с гравировкой «АВ». Это точная копия той купели, которую она предлагала выставить на аукцион, но Анастасия утверждает, что деревянная лохань совершенно новая.

«Моя новая именная купель, созданная для меня купельмейстером Игорем», — подписала она снимок.

Instagram @volochkova_art

Большинство комментаторов такой креатив и полуобнаженное фото не оценили, вылив волну хейта на бывшую приму балета. Поддержали ее лишь немногие.

«Мне кажется, она несчастливая»;

«И зачем комментарии открывать. Столько людей гадости пишут. Зачем?» — написали они.

Начальную стоимость лота на своем «купельном» аукционе Волочкова не уточняла, не говорила и о том, как будут организованы торги.

5-tv.ru писал, как Анастасия Волочкова вспомнила о своей актерской карьере в прошлом.