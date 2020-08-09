Голая Волочкова, кокетливо прикрывшись веником, презентовала новую купель
Скандально известная балерина продолжает свою «купельную» эпопею.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Рунет одобрил действия ВС РФ, которые заблокировали колонну США в Сирии
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Недавно балерина Анастасия Волочкова предложила своим фанатам в Instagram выкупить у нее именную деревянную купель, чтобы оплатить штрафы за нарушение карантина в Дивеево. А теперь показала поклонникам новое место для омовений.
На фото Волочкова без одежды, прикрывшись банным веником, позирует в деревянной купели с гравировкой «АВ». Это точная копия той купели, которую она предлагала выставить на аукцион, но Анастасия утверждает, что деревянная лохань совершенно новая.
«Моя новая именная купель, созданная для меня купельмейстером Игорем», — подписала она снимок.
Большинство комментаторов такой креатив и полуобнаженное фото не оценили, вылив волну хейта на бывшую приму балета. Поддержали ее лишь немногие.
«Мне кажется, она несчастливая»;
«И зачем комментарии открывать. Столько людей гадости пишут. Зачем?» — написали они.
Начальную стоимость лота на своем «купельном» аукционе Волочкова не уточняла, не говорила и о том, как будут организованы торги.
5-tv.ru писал, как Анастасия Волочкова вспомнила о своей актерской карьере в прошлом.
Читайте также
65%
0.60 87.17
0.55
Нашли ошибку?