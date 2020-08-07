«Играла главную роль!» — Волочкова вспомнила, как едва не стала кинозвездой
Бывшая прима-балерина Большого театра рассказала о знаменательном дебюте в кино.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Instagram @volochkova_art
Скандально известная балерина Анастасия Волочкова впала в ностальгию. Вместо излюбленных фото и видео из спортивного зала в Instagram артистки появились кадры со съемочной площадки, На снимке она — еще совсем юное и скромное создание — готовится к команде «мотор».
Как пояснила Волочкова, это — хроника ее кинодебюта. В 2004 году Анастасию пригласили сниматься в сериал. Причем предложили роль не в массовке, а главную «партию» — балерины Кати Орловой. Отказываться от шанса прослыть кинозвездой, селебрити, конечно же не стала.
«Кадры со съемок сериала „Место под солнцем“, неоднократно транслируемого на телеканале НТВ. Режиссером этого фильма был замечательный режиссер Али Хамраев. Я исполняла главную роль!» — похвалилась артистка.
Обратила особое внимание фолловеров Волочкова и на актерский состав картины: ее маму сыграла народная артистка СССР Людмила Чурсина, а мужа — Максима Аверин. Кроме того, партнерами стали Александр Лазарев, Игорь Яцко и Сергей Горобченко.
«Это такая память!» — поделилась впечатлениями от съемок Волочкова.
Впрочем, несмотря на успех картины, великой актрисой после Волочкова так не стала. Сегодня она радует зрителя лишь спонтанными этюдами, выступлениями с цирком, а также занимательными историями, в которые встревает с удивительной периодичностью.
Ранее 5-tv.ru показал, как Анастасия Волочкова повторила трюк Ван Дамма.
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