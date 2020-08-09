Промоутер Хрюнов объяснил, в чем причина поражения Олейника в бою с Льюисом

|
Алиса Старжевская
Эксклюзив 80

По словам спортивного эксперта, россиянин выбрал правильную тактику, но его подвело здоровье.

Фото, видео: Социальные сети, Vitalyevgenevich, 5-tv.ru, Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о причинах поражения бойца MMA Алексея Олейника американцу Деррику Льюису. По мнению Хрюнова, россиянин просто не успевает восстанавливаться.

«Основной фактор — преимущество в физической готовности Деррика Льюиса. Алексей Олейник очень часто проводит бои, он не успел набрать форму. А так Алексей построил бой тактически верно, сумел навязать свою борьбу, но при первой же попытке Деррик реализовал свое преимущество в физической и ударной мощи», — отметил Хрюнов.

Эксперт уверен: поражение не заставит Олейника уйти из спорта, так что мы еще увидим качественные и интересные поединки с его участием.

Схватка Льюиса с россиянином прошла 9 августа в Лас-Вегасе в рамках турника UFC Fight Night 174. Бой длился два раунда: в первом бойцы сражались на равных, однако во втором — американец отправил в нокдаун соперника сокрушительным ударом справа, а после добил его в партере.

Ранее с 5-tv.ru своим мнением относительно поединка поделился боец ММА Артем Тарасов.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
73.64
0.60 87.17
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:29
Лукашенко рассказал, какие будут отношения с РФ в случае его победы на выборах
12:14
«А где же Сереженька-пожарник?» — Сестра Фриске показала таинственного кавалера
12:00
Промоутер Хрюнов объяснил, в чем причина поражения Олейника в бою с Льюисом
11:45
Четыре человека погибли в страшном ДТП под Красноярском
11:35
Лукашенко отдал свой голос на выборах президента Белоруссии
11:25
«Дрался медведь с медвежонком»: Тарасов о поражении Олейника в бою с Льюисом

Сейчас читают

Ведьма, не иначе! ТОП-7 звезд, вернувших идеальное тело сразу после родов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок