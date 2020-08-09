Промоутер Хрюнов объяснил, в чем причина поражения Олейника в бою с Льюисом

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о причинах поражения бойца MMA Алексея Олейника американцу Деррику Льюису. По мнению Хрюнова, россиянин просто не успевает восстанавливаться.

«Основной фактор — преимущество в физической готовности Деррика Льюиса. Алексей Олейник очень часто проводит бои, он не успел набрать форму. А так Алексей построил бой тактически верно, сумел навязать свою борьбу, но при первой же попытке Деррик реализовал свое преимущество в физической и ударной мощи», — отметил Хрюнов.

Эксперт уверен: поражение не заставит Олейника уйти из спорта, так что мы еще увидим качественные и интересные поединки с его участием.

Схватка Льюиса с россиянином прошла 9 августа в Лас-Вегасе в рамках турника UFC Fight Night 174. Бой длился два раунда: в первом бойцы сражались на равных, однако во втором — американец отправил в нокдаун соперника сокрушительным ударом справа, а после добил его в партере.

Ранее с 5-tv.ru своим мнением относительно поединка поделился боец ММА Артем Тарасов.