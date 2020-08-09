Взрывоопасное время: что сулят планеты знакам зодиака с 10 по 16 августа?

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 726

Астролог рассказала, какие аспекты будут влиять на поведение людей в ближайшую неделю.

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Неделя с 10 по 16 августа предшествует скорому Новолунию, а значит — это идеальное время для завершения всех текущих дел и подведения итогов. О том, что ждет человечество в ближайшие семь дней, 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

На предстоящей неделе будет два любопытных астрологических аспекта. Один из них — квадратура Меркурия и Урана. По словам специалиста, она привнесет в нашу жизнь множество идей и предложений, в которых следует разобраться прежде, чем принимать решение об их воплощении.

«Эта квадратура говорит о том, что у вас могут быть нестандартные, необычные, очень яркие идеи и инсайты. Но очень важно, чтобы вы взяли небольшую паузу, подумали, что вам другие люди предлагают, а также о своих идеях. Потому что идей будет много, но не все они будут рабочими», — предупредила Никольская.

Также продолжит действовать квадратура Марса и Плутона. Она уже внесла в жизнь людей свои коррективы. Это сочетание планет всегда сеет опасность взрывов и громких происшествий, напомнила астролог. Поэтому следует быть особенно осторожными и не забывать о технике безопасности.

«Марс с Плутоном — это всегда неожиданности. Плюс это всегда взрывоопасно. И этот аспект будут действовать еще десять дней. Пожалуйста, будьте осторожны», — попросила астролог.

Также не стоит проявлять излишнюю социальную активность. Планеты сошлись в таких сочетаниях, что любое проявление недовольства чревато серьезными последствиями, заметила Никольская.

«Марс сейчас у нас в Овне и в таких напряженных аспектах к большому скоплению планет в Козероге — там у нас и Сатурн, Плутон, Юпитер, и все это буквально бурлит. Все эти аспекты очень опасны с точки зрения социальной активности и недовольства. И подавляться они будут довольно жестко и даже репрессивно. Если вы не хотите попасть под каток истории, будьте аккуратны», — сказала астролог.

Но есть и приятные новости. Несколько дней на этой неделе будут подходить для того, чтобы достичь своих целей, успокоила напоследок Никольская.

«С 14 по 20–21 августа у нас будут положительные аспекты, которые помогут воплотить вам желаемое. Поэтому сконцентрируйтесь, подумайте о том, чего вы на самом деле хотите, где вам нужна помощь и поддержка. Обращайтесь к тем, кто может вам ее оказать, это очень плодотворное время. Самый приятный период будет с 14 по 18 августа», — рассказала астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сулит знакам зодиака соединение Марса, Луны и Лилит.

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Взрывоопасное время: что сулят планеты знакам зодиака с 10 по 16 августа?

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