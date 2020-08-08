Что сулит знакам зодиака соединение Марса, Луны и Лилит 9 августа?

Соединение трех планет — Марса, Луны и загадочной Лилит, которую астрологи именуют истинной черной Луной, привнесет в жизнь людей 9 августа немало конфликтов и ссор. О том, как повлияет это сочетание на представителей всех знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал ведущий астролог Сергей Седашёв.

Сильнее всего негативному влиянию подвергнутся Овны, Весы, Раки и Козероги. Кое-кто из них может проявить агрессию, а другие, напротив, стать жертвами чужого дурного настроения.

«Больше всего это положение повлияет на Овнов, где и происходит соединение. Для них оно может дать особый соблазн вступать в какие-то конфликты, ссоры, споры, даже драки. Проявить свою силу, показать, что ты лучше других. Ничем хорошим это, скорее всего, не закончится, поэтому лучше избегайте таких ситуаций. Противоположный знак — Весы — может стать свидетелем каких-то конфликтов, несправедливости. Либо другие люди будут проявлять в их сторону свою агрессию. Также негативное влияние будет на знак Рак. Их могут обидеть, задеть, проявить по отношению к ним неуважение. У Козерогов тоже могут быть вещи, связанные с конфликтами, интригами. Также у них это может проявляться как упадок сил», — рассказал астролог.

В то же время сочетание планет окажет позитивное влияние на Водолеев, Близнецов, Стрельцов и Львов. У них это проявится в повышении уровня энергии.

«У Водолеев, Близнецов будет много энергии, чтобы спорить, убеждать, вступать в дебаты. Также положительное влияние на Стрельцов, которым повышенный уровень энергии поможет им быть хорошими ораторами, проявить свое лидерство. И похожая ситуация у Львов. Они смогут проявить себя во всей красе, показать даже свою физическую силу и ловкость. Им Марс в этом будет помощник», — поделился Седашёв.

Оставшиеся знаки будут меньше подвержены влиянию планет. Рыбы, Тельцы, и Девы почти не почувствуют изменений. Разве что Скорпионы могут стать более вспыльчивыми, у них появятся некие враги и мысли о мести.

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