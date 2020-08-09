Как правильно обставить квартиру, чтобы привлечь любовь и счастье — советы эксперта по фэншуй

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Виктория Андреева
Эксклюзив 65

Профессиональный консультант Олеся Рунова поделилась проверенными способами по гармонизации отношений и привлечению второй половинки.

Фото, видео: www.globallookpress.com /dbn

Для того чтобы наладить личную жизнь, уменьшить количество ссор и конфликтов в отношениях необязательно ходить к психологам и шаманам. Достаточно соблюдать хотя бы несколько правил фэншуй, и результат будет заметен сразу, утверждает руководитель центра даосских практик «Фэн Шуй» в Петербурге, профессиональный консультант Олеся Рунова.

Как привлечь любовь и счастье?

В комментарии 5-tv.ru эксперт рассказала, что главным «центром любви» является юго-западный сектор квартиры или дома. На него и стоит обратить особое внимание: очистить от ненужных предметов и заполнить пространство благостными символами.

«Посмотрите, чтобы там не было никакого оружия: оружейного сейфа или сабли; не было одиночных изображений. Например, девушка идет по берегу моря одна, или ваш портрет, где вы изображены один или одна. Но, конечно, без фанатизма. Если стоит один диван — второй покупать не надо», — поделилась наблюдениями Рунова.

Эксперт посоветовала также избавиться от шкур убитых животных, оленьих рогов, всевозможных чучел и заспиртованных насекомых, сухоцветов. А в особенности от ползающих и лазающих растений, а также растений с шипами.

«Даже при соблюдении этих табу улучшаются отношения в доме. Становится меньше ссор, конфликтов, улучшается взаимопонимание», — заверила эксперт.

Что делать, если важный сектор приходится на санузел? Рунова утверждает: его необходимо обойти. Размешать какие-либо символы, фото или статуэтки здесь — большая ошибка. Лучше — сделать это где-то поблизости. Например, рядом в коридоре, при входе на кухню или в комнату.

«В любом случае: замужем вы или нет, очень хорошо подойдут двойные символы. Это могут быть уточки-мандаринки, два лебедя, две кошечки или два голубка. Также подойдут и свадебные бокалы. Если вы уже замужем или женаты, можете поставить те, что были на свадьбе. Если нет — поставьте просто в виде декора. Но хотя бы иногда ими пользуйтесь. Просто так стоять они не должны», — отметила специалист по фэншуй.

Одними из самых сильных любовных символов Рунова считает фениксов и драконов. Это могут быть как статуэтки, так и просто изображение. Например, на сувенирной тарелочке. При этом символы «работают» лучше, если вкупе есть знак «двойное счастье».

«Этот символ подойдет не только для юго-западного сектора, но будет очень уместен в спальне или около супружеской кровати. И не важно, замужем вы или нет, женаты или нет. Этот символ привлечет любовь или гармонизирует отношения, которые есть», — подытожила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие растения в квартире высасывают всю энергию из ее жильцов. 

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